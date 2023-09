Apple julkisti Apple Watch Series 9:n: Mitä uutta?

By

Apple on julkistanut suositun älykellonsa, Apple Watch Series 9:n, uusimman iteraation erityistapahtumassaan nimeltä "Wonderlust". Uudessa Apple Watchissa on sama muotoilu kuin edeltäjänsä, mutta sen prosessori ja anturit on päivitetty huomattavasti.

Yksi Apple Watch Series 9:n merkittävistä parannuksista on SiP (järjestelmä paketissa) S9:n käyttöönotto. Tässä uudessa prosessorissa on nopeampi GPU ja CPU, mikä lyhentää latausaikoja, kun sovelluksia avataan tai järjestelmä käynnistetään uudelleen. Käyttäjät kokevat paremman suorituskyvyn ja sujuvamman toiminnan.

Lisäksi S9 SiP sisältää uuden version Applen ultralaajakaistapiiristä. U1-sirun tapaan parannettu ultralaajakaistatekniikka tarjoaa "tilatietoisuutta". Tämän ansiosta Apple Watch voi tunnistaa tarkasti muiden lähellä olevien yhteensopivien laitteiden sijainnin. Parannettu ultralaajakaistatoiminto parantaa Find My -ominaisuutta ja avaa oven uusille mahdollisuuksille.

Vaikka Apple Watch Series 9 ei esittele uusia terveysominaisuuksia, siinä on parannettu sykesensori, joka parantaa tarkkuutta. Apple on myös lisännyt uuden gyroskoopin, jonka avulla käyttäjät voivat ohjata kelloa kaksoisnapautuseleellä, jolloin näyttöä ei tarvitse koskettaa.

Toinen merkittävä parannus on Apple Watch Series 9:n kirkkaampi näyttö. Jopa 2000 nitin kirkkauden ansiosta näyttö tarjoaa loistavan visuaalisen kuvan jopa kirkkaassa auringonvalossa. Kun näyttöä ei käytetä, se himmenee vain 1 nitiin, mikä säästää akun käyttöikää.

Uusi Apple Watch Series 9 on saatavana 41 mm:n ja 45 mm:n versioina, jotka on valmistettu sekä alumiinista että ruostumattomasta teräksestä. Sarjan 9 hinnat alkavat 399 dollarista. Apple Watch Series 9:n ennakkotilaukset ovat nyt auki, ja se julkaistaan ​​virallisesti myymälöissä 22. syyskuuta.

