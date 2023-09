Mitä odottaa Applen uusilta kelloilta: Series 9 ja Ultra 2

By

Apple julkistaa uuden iPhone 15 -sarjansa sekä seuraavan sukupolven Apple Watch Series 9:n ja Apple Watch Ultra 2:n Wonderlust-tapahtumassaan. Vaikka tietoa iPhone 15:stä on kiertänyt, uudet kellot ovat suurelta osin jääneet mysteeriksi. Tässä on mitä odottaa Applen tulevilta kelloilta ja merkittävistä muutoksista, joita ne voivat tuoda.

Mark Gurmanin tuoreen Bloomberg-raportin mukaan Apple Watch Series 9 ja Ultra 2 ovat samankaltaisia ​​kuin nykyisillä malleilla, mutta ne voivat sisältää uuden prosessorin ja erilaisia ​​anturi- ja komponenttipäivityksiä. Tämä voi sisältää tarkemman sykesensorin, mikä parantaa kellojen kuntoseurantaominaisuuksia. Uusissa kelloissa on myös huhuttu uusi U2-siru, päivitetty versio nykyisestä ultralaajakaistaisesta sirusta.

Seikkailun ystäville Apple saattaa esitellä uuden täysin mustan Apple Watch Ultra 2:n. Nykyinen Ultra-malli tunnetaan titaanikotelostaan ​​ja kestävästä lasirakenteestaan, joka on ihanteellinen ulkoiluun, kuten patikointiin ja sukellukseen. Sitä oli kuitenkin saatavana vain yksivärisenä, harmaana. Tämän rajoituksen korjaamiseksi Apple voi tarjota täysin mustan version Ultra 2:sta.

On ollut huhuja Apple Watchin suuresta uudelleensuunnittelusta, joka on samanlainen kuin iPhone X:n vaikutus iPhoneen. Tämän uudelleen suunnitellun kellon, jossa on microLED-näyttö, odotettiin alun perin lanseeraavan vuonna 2024. Näyttää kuitenkin siltä, ​​että sen julkaisu saattaa viivästyä tämän vuosikymmenen toiselle puoliskolle. Analyytikot ehdottavat, että microLED Apple Watch Ultra tulee nyt todennäköisesti markkinoille vuoden 1 ensimmäisellä neljänneksellä aiemmin odotetun vuoden 2026 toisen puoliskon sijaan.

Vaikka iPhone 15 -sarja on kerännyt paljon huomiota, Applen uudet kellot ovat pysyneet suhteellisen tutkan alla. Series 9 ja Ultra 2 eivät välttämättä eroa ulkonäöltään merkittävästi edeltäjistään, mutta niiden päivitetyt prosessorit, parannetut anturit ja mahdollinen täysin mustan Ultra 2:n käyttöönotto tekevät niistä todennäköisesti houkuttelevia vaihtoehtoja Applen harrastajille ja kuntoilijoille.

Lähteet: Bloomberg, MacRumors