Apple Watch Heart Rate -sovellus uudistuu watchOS 10:n kanssa

Apple Watchin Heart Rate -sovellus on saanut merkittävän uudistuksen watchOS 10:n julkaisun myötä. Uuden ulkoasun lisäksi sovellus sisältää nyt hienon uuden ominaisuuden, jonka avulla käyttäjät voivat visualisoida sykensä reaaliajassa.

watchOS 10 on tuonut Apple Watch -kokemukseen suuren uudistuksen, sillä se esittelee uuden widget-käyttöliittymän, mielenterveyden mielialan seurannan, uudet kellotaulut ja uudistetut versiot alkuperäisistä sovelluksista, kuten sää, osakkeet, koti, kartat, viestit, maailmankello, ja syke.

WatchOS 10:n uudelleen suunnitellut sovellukset tarjoavat enemmän tietoa yhdellä silmäyksellä ja tarjoavat uusia tapoja navigoida ja käyttää sisältöä nopeasti. Heart Rate -sovelluksella on nyt tyylikkäämpi käyttöliittymä verrattuna sen aikaisempaan laatoitettuun suunnitteluun watchOS 9:ssä. Käyttöliittymä kattaa koko näytön ja sisältää aaltoiluefektin, joka sykkii jokaisella sydämenlyönnillä.

Kun käynnistät Heart Rate -sovelluksen, käyttäjät näkevät varjostetun sydänkuvakkeen, kun kello mittaa heidän nykyistä sykeään. Sen jälkeen kuvake alkaa sykkiä tahdissa käyttäjän sykkeen kanssa, jolloin hän voi visualisoida sykensä reaaliajassa.

Päivitetty sovellus sisältää erilaisia ​​näyttöjä, jotka näyttävät käyttäjän päivittäisen sykealueen, leponopeuden, kävelynopeuden ja harjoittelunopeudet. Näillä näytöillä on selkeämpi ulkonäkö, ja niissä on i-tietopainikkeet, jotka antavat lisätietoja lepo- ja kävelynopeuksista.

Sovelluksen alareunasta käyttäjät voivat löytää syketiedot kaikista päivän aikana suorittamistaan ​​harjoituksista, mukaan lukien sydämen palautumisluvut.

Uusi Apple Watch Heart Rate -sovellus on saatavilla watchOS 10:ssä, joka on tällä hetkellä beta-vaiheessa. On kuitenkin tärkeää huomata, että kun watchOS 10 on asennettu, ei ole mitään keinoa päivittää versiota watchOS 9:ään.

Kaiken kaikkiaan watchOS 10:n Heart Rate -sovelluksen uudelleensuunnittelu ja uudet ominaisuudet tarjoavat mukaansatempaavamman ja informatiivisemman kokemuksen Apple Watchin käyttäjille.

Lähteet: 9to5Mac