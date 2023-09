Apple julkaisee päivityksiä vanhemmille käyttöjärjestelmille korjatakseen tietoturvaongelman

Apple on äskettäin julkaissut päivitykset vanhemmille käyttöjärjestelmilleen, mukaan lukien iOS ja iPadOS 15.7.9, macOS Monterey 12.6.9 ja macOS Big Sur 11.7.10. Näiden päivitysten tarkoituksena on korjata tietoturvaongelma ja tarjota yhteensopivuus muiden laitteiden ja lisälaitteiden kanssa.

Vaikka Apple keskittyy yleensä nykyisen sukupolven käyttöjärjestelmiinsä, se julkaisee toisinaan päivityksiä vanhemmille malleille, jotka eivät pysty käyttämään uusimpia versioita. Näillä päivityksillä on useita tarkoituksia, kuten tietoturvaparannuksia ja yhteensopivuuden mahdollistaminen uudempien laitteiden kanssa.

Päivitykset esiteltiin päivää ennen Applen erityistapahtumaa, ja käyttäjät voivat asentaa ne oman käyttöjärjestelmänsä päivitysjärjestelmien kautta. iOS- ja iPadOS-käyttöjärjestelmille päivitykset löytyvät Yleiset- ja Ohjelmistopäivitys-kohdan Asetukset-valikosta.

iOS 15.7.9- ja iPadOS 15.7.9 -päivitykset tunnistetaan koontiversiolla 19H365. MacOS Big Sur 11.7.10 -päivityksen koontiversio on 20G1427, kun taas macOS Monterey 12.6.9 on versio 21G726.

Yksi näiden päivitysten tärkeimmistä parannuksista on korjaustiedosto CVE-2023-41064:lle, tietoturvahaavoittuvuudelle, joka saattaa mahdollistaa mielivaltaisen koodin suorittamisen haitallisesti muodostetun kuvan kautta ImageIO:n avulla. Korjaus korjaa puskurin ylivuotoongelman parantamalla muistin käsittelyä, mikä tekee siitä turvallisemman.

Apple on myöntänyt, että tämän haavoittuvuuden aktiivisesta hyödyntämisestä on raportoitu. CVE-2023-41064:n löytö on The Citizen Labin ansiota Toronton yliopiston Munk Schoolissa.

Lähteet:

– Citizen Lab Toronton yliopiston Munk Schoolissa