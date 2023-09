Apple Watch Ultra 2: päivitykset ja uudet ominaisuudet

Toisen sukupolven Apple Watch Ultra on saapunut useilla merkittävillä päivityksillä. Kellossa on nopeampi prosessori, mikä pidentää akun käyttöikää. Lisäksi Ultra 2:ssa on parannetut anturit terveyslukemista varten ja uusi U2-siru tarkempaan GPS-seurantaan.

Innovatiivinen S9-siru antaa voiman Apple Watch Ultra 2:lle ja esittelee uuden eleen nimeltä "kaksoisnapautus", joka parantaa käyttökokemusta ja saavutettavuutta. Yksi kellon erottuvista ominaisuuksista on laitteessa oleva Siri-versio, joka toimii WiFi-yhteydestä riippumatta, jolloin käyttäjät voivat käyttää äänikomentoja missä tahansa ympäristössä.

Kuten myös julkistettu Series 9, Ultra 2 osoittaa Applen sitoutumisen ympäristöön. Kellon kotelossa on lisääntynyt kierrätyssisältö ja se on hiilineutraali. Lisäksi Ultra 2 on suunniteltu ulkoilun harrastajia ajatellen ja se on valmistettu kierrätetyistä osista.

Suunnittelun suhteen Ultra 2 säilyttää saman ulkonäön kuin edeltäjänsä, 49 millimetrin edistyneellä näytöllä. Näyttö tarjoaa vaikuttavan 3,000 nitin kirkkauden, mikä takaa selkeän näkyvyyden jopa suorassa auringonvalossa. Apple on myös esitellyt "Modular Ultra" -näytön, joka säätyy automaattisesti yötilaan, joten se sopii sekä päivä- että yökäyttöön.

Akun kesto on Ultra 2:n kohokohta, sillä kello kestää jopa 36 tuntia säännöllistä käyttöä ja uskomattomat 72 tuntia virransäästötilassa.

Apple Watch Ultra 2 on ennakkotilattavissa päivästä alkaen, ja se tulee myyntiin 22. syyskuuta alkaen, ja sen hinta on 799 dollaria.

Lähteet:

- Apple

– Mashable