Apple hyväksyy USB-C-latauksen uudessa tuotevalikoimassa

By

Apple julkisti äskettäin uusimman tuotevalikoimansa, joka esitteli parannuksia älykelloihinsa ja puhelimiinsa. Vaikka mukana oli useita vaikuttavia uusia ominaisuuksia, merkittävin muutos on USB-C-latauksen käyttöönotto. Tämä tapahtuu, kun eurooppalaiset lainsäätäjät ovat velvoittaneet, että kaikissa mantereella myytävissä kannettavissa teknisissä laitteissa on oltava USB-lataus ensi vuoden loppuun mennessä.

USB-C-portin lisääminen ikoniseen iPhoneen on Applelle huomionarvoinen muutos. Innovatiivisuudestaan ​​tunnettu yritys on jäänyt jäljessä muista teknologiakilpailijoista tällä alueella. Sen sijaan, että olisi luonut laitteesta erillisen version Euroopan markkinoille, Apple on päättänyt tehdä USB-C-portin standardin kaikissa älypuhelimissaan maailmanlaajuisesti.

Kuluttajat ovat ilmaisseet innostuneensa tästä siirtymisestä kohti yleistä maksua. Monet arvostavat samantyyppisen latauskaapelin käyttömukavuutta kaikissa laitteissaan. Usein matkustavat pitävät siitä erityisen hyödyllistä, koska se eliminoi tarpeen kuljettaa useita kaapeleita.

Catherine Warren, media- ja teknologiayrittäjä, pitää tervetulleena siirtymistä kohti standardointia ja toteaa: "Minun näkökulmastani kaikki standardi on hyvää. Tämä on erittäin myönteinen pieni askel kohti yhteensopivuutta, jota me kaikki kuluttajina tavoittelemme."

Kuluttajien edunvalvontajärjestön Right to Repair Foundationin toiminnanjohtaja Gay Gordon-Byrne tunnustaa EU:n mandaatin arvon, mutta suhtautuu edelleen skeptisesti Applen motiiviin. Hän ehdottaa, että Apple saattaa yrittää liioitella tämän muutoksen merkitystä, koska he tekevät mielellään kaikkea, mikä saa ne näyttämään hyvältä. Hän kuitenkin pitää USB-C-latauksen käyttöönottoa edelleen myönteisenä kehityksenä.

Lähteet:

– Alkuperäinen artikkeli: CBC News