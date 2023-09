Apple Watch Series 9 julkistettu: Enhanced Technology ja ympäristön virstanpylväs

By

Apple on julkistanut odotetun Apple Watch Series 9:n, joka sisältää uraauurtavia parannuksia maailman myydyimpään älykelloon. Series 9 sisältää useita uusia ominaisuuksia, kuten tehokkaan S9 SiP -sirun, kaksoisnapautuseleen, kirkkaamman näytön, laitteen Sirin, jossa on terveystietojen käyttö, Precision Finding iPhonelle ja paljon muuta. Tämä uusin julkaisu on myös merkittävä ympäristön virstanpylväs Applelle.

Series 9 -sarjassa on Applen mukautettu S9 SiP -siru, joka tarjoaa parannetun suorituskyvyn ja uusia ominaisuuksia. Se sisältää kaksoisnapautuseleen, joka parantaa käytettävyyttä, jolloin käyttäjät voivat suorittaa yleisiä toimintoja yhdellä kädellä koskematta näyttöön. Kellossa on myös kirkkaampi näyttö, jonka maksimikirkkaus on 2000 nitiä, mikä helpottaa lukemista kirkkaassa auringonvalossa ja säätyy vain yhteen nitiin pimeään ympäristöön.

Yksi Series 9:n merkittävistä ominaisuuksista on sen laitteessa oleva Siri-ominaisuus. Siri-pyynnöt voidaan nyt käsitellä suoraan kellossa, mikä tarjoaa nopeampia ja luotettavampia vastauksia tehtäviin, jotka eivät vaadi Internet-yhteyttä. Käyttäjät voivat myös käyttää terveystietojaan Apple Watchin Sirin avulla.

Series 9 esittelee myös Precision Findingin toisen sukupolven Ultra Wideband (UWB) -sirun ansiosta. Tämä ominaisuus auttaa paikantamaan kadonneen iPhonen, mikä helpottaa sen löytämistä tarvittaessa. Lisäksi kello tarjoaa syvemmän integraation HomePodin kanssa, jolloin käyttäjät voivat ohjata median toistoa lähellä HomePodia.

WatchOS 10:ssä toimiva Series 9 tuo uudistettuja sovelluksia, uusia kellotauluja, pyöräily- ja vaellusominaisuuksia sekä mielenterveystyökaluja yleisen käyttökokemuksen parantamiseksi. Apple Watch Series 9 noudattaa myös Applen kunnianhimoista hiilineutraalia suunnitelmaa vuodelle 2030, sillä asiakkaat voivat nyt valita hiilineutraalin Apple Watchin ensimmäistä kertaa. Tämä virstanpylväs merkitsee Applen sitoutumista pienentämään hiilijalanjälkeään koko liiketoiminnan, toimitusketjun ja tuotteen elinkaaren aikana.

Apple Watch Series 9 on tilattavissa tästä päivästä alkaen ja saatavuus alkaa 22. syyskuuta. Series 9:n hinnat alkavat 449 eurosta, ja asiakkaat voivat valita myös ympäristöystävällisiä rannekkeja, kuten FineWovenin ja kierrätysmateriaaleista valmistettuja uudelleensuunniteltuja Sport Loopsia.

Yhteenvetona Apple Watch Series 9 esittelee tehokkaita parannuksia parantaakseen käyttökokemusta. Edistyksellisen teknologiansa ja hiilineutraalin vaihtoehdon ansiosta Series 9 tarjoaa huippuluokan ominaisuuksien lisäksi myös vihreämmän tulevaisuuden.

