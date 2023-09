Apple esittelee tehokkaan A17 Pro -sirun vuositapahtumassa

By

Apple on yllättänyt teknologian harrastajat julkistamalla ensimmäisen "Pro" -sirunsa, A17 Pron, vuotuisessa syksyn tapahtumassaan. 3 nanometrin kokoinen A17 Pro on Applen tähän mennessä tehokkain mobiilipii, jossa on vaikuttavat 17 miljardia transistoria ja kuusiytiminen prosessori. Tämä uusi siru tarjoaa merkittäviä parannuksia suorituskykyyn verrattuna edeltäjäänsä, A16:een.

Applen mukaan A17 Pron kaksi suorituskykyydintä ovat 10 prosenttia nopeampia kuin A16, kun taas sen neljä tehokkuusydintä tarjoavat paremman suorituskyvyn wattia kohden. Lisäksi 6-ytimisen GPU:n kerrotaan olevan 20 prosenttia nopeampi kuin ennen, ja siinä on edistyneitä grafiikkaominaisuuksia, kuten laitteistokiihdytetty säteenseuranta.

A17 Pron parannetut ominaisuudet houkuttelevat erityisesti pelinkehittäjiä. Tapahtuman aikana Apple ilmoitti, että suositut pelit, kuten Resident Evil 4, Resident Evil Village ja The Division Resurgence, tulevat tiensä iPhoneen esitellen tämän tehokkaan sirun pelipotentiaalia.

Jotkut saattavat ihmetellä, miksi Apple päätti merkitä tämän sirun A17 Proksi. Syntyy spekulaatioita siitä, käytetäänkö tämän sirun pienennettyä versiota ensi vuoden iPhone 16:ssa. Tämä strateginen päätös antaa Applelle lisää joustavuutta tulevaisuudessa. Sen sijaan, että joutuisivat perustelemaan tiettyjen ominaisuuksien poistamista halvemmasta mallista, he voivat yksinkertaisesti ottaa käyttöön hieman hitaamman sirun, joka tarjoaa edelleen päivityksen A16:sta.

Kun Applen Wonderlust-tapahtumasta tulee lisää yksityiskohtia, tekniikan harrastajat odottavat innokkaasti A17 Pro -sirun mahdollisuuksia. On selvää, että Apple rikkoo mobiilipiin innovaatioiden rajoja ja tasoittaa tietä parannetulle suorituskyvylle ja entistä mukaansatempaavammalle käyttökokemukselle.

