Apple lanseeraa Intiassa valmistetun iPhone 15:n maailmanlaajuisena myyntidebyyttipäivänä

Apple Inc. aikoo tehdä merkittävän muutoksen strategiaansa tuomalla markkinoille Intiassa valmistetun iPhone 15:n ensimmäisenä myyntipäivänä, mikä on ensimmäinen kerta, kun paikallisesti koottu laite on saatavilla maailmanlaajuisena debyyttipäivänä. Vaikka suurin osa iPhone 15 -yksiköistä tulee edelleen Kiinasta, tämä muutos korostaa Intian kasvavaa tuotantokapasiteettia ja Applen pyrkimyksiä monipuolistaa tuotantoaan Kiinan ulkopuolelle.

IPhone 15:n odotetaan julkistettavan tiistaina, ja myynti alkaa tapahtumaa seuraavina päivinä tai viikkoina. IPhone 15:n tuotanto alkoi viime kuussa Tamil Nadun osavaltion eteläosassa sijaitsevassa tehtaassa, jota operoi toimittaja Foxconn Technology Group. Vaikka pieniä viiveitä saattaa ilmetä logistiikan pullonkaulojen vuoksi, Applen keskittyminen Intian ja Kiinan toimintojensa välisen kuilun kaventamiseen on ilmeistä.

Pääministeri Narendra Modin kannustimet edistää paikallista valmistusta yhdistettynä Applen strategiaan vähentää riippuvuutta Kiinasta kaupan jännitteiden keskellä ovat tehneet Intiasta tärkeän markkina-alueen Applen monipuolistamispyrkimyksille. Ennen iPhone 14:ää vain pieni osa Applen maailmanlaajuisesta tuotannosta koottiin Intiassa, viiveellä kuudesta yhdeksään kuukauteen verrattuna Kiinan tuotantoon. Viivettä on kuitenkin lyhennetty merkittävästi, minkä ansiosta Apple voi koota 7 % iPhoneistaan ​​Intiassa maaliskuun loppuun mennessä.

IPhone 15:n odotetaan olevan merkittävä päivitys laitteelle, ja siinä on parannuksia koko sarjan kamerajärjestelmään ja Pro-malleihin, joissa on päivitetty 3 nanometrin prosessori. Tämä uusi mallisto on ratkaisevan tärkeä Applelle myynnin piristämiseksi, sillä yhtiö raportoi myynnin laskun kolmena peräkkäisenä vuosineljänneksenä heikon kuluttajakysynnän vuoksi tärkeimmillä markkinoilla, kuten Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Euroopassa.

Applen keskittyminen Intiaan ulottuu tuotannon ulkopuolelle, sillä yhtiö avasi ensimmäiset vähittäismyymälänsä maassa tänä vuonna. Nopeasti kasvavien markkinoiden ja kasvavan myynnin myötä Intiaa pidetään sekä vähittäismyyntimahdollisuutena että tärkeänä tuotantoperustana Applen laitteille pitkällä aikavälillä. Myös muiden toimittajien, kuten Pegatron Corp.:n ja Tata Groupin pian ostaman Wistron Corp.:n tehtaan, odotetaan kokoavan iPhone 15:n Intiassa.

