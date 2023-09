Apple Store -verkkosivusto siirtyy offline-tilaan ennen iPhone 15:n julkaisua

Apple Store -verkkosivusto poistui tilapäisesti käytöstä tiistaiaamuna, vain tunteja ennen odotettua iPhone 15:n julkaisua. Aloitussivulla näkyi viesti, jossa todettiin, että verkkosivustoa päivitetään, ja kehotettiin vierailijoita tarkistamaan tilanne pian uudelleen. Siniharmaa animoitu Apple-logo, joka liittyy myös iPhone 15:n julkaisutapahtumaan, näytettiin yhdessä toimivan linkin kanssa suoratoistoon.

Applen toimitusjohtaja Tim Cook julkistaa uusimman version yhtiön lippulaivatuotteesta klo 1 ET Apple Parkin Steve Jobs Theaterista. On edelleen epäselvää, johtuiko verkkosivuston kaatuminen ylivoimaisesta kiinnostuksesta iPhone 15:tä kohtaan vai tekeekö Apple muutoksia verkkokauppaansa.

IPhone 15:n odotetaan ilmestyvän 22. syyskuuta, ja saatavilla on kolme mallia eri hintaluokissa. Vakioversion hinta on 799 dollaria, kun taas Pro Max -vaihtoehdon hinta on 1,099 15 dollaria. Yksi merkittävä muutos iPhone XNUMX:ssä on USB-C-standardin latausportin käyttöönotto Euroopan unionin valtuuttamana. Tämä muutos merkitsee poikkeamista Applen omasta Lightning-latausportista.

IPhone 15:tä ympäröivät huhut sisältävät "Action Button" -painikkeen, joka tarjoaa käyttäjille nopean pääsyn erilaisiin toimintoihin ja asetuksiin ilman laitteen lukituksen avaamista tai sovellusten selaamista. Vaikka yksityiskohdat ovat niukkoja, asiantuntijat uskovat, että tämä painike voi erottaa iPhone 15 Pron aiemmista malleista.

Apple esittelee tavallisesti uuden tuotteen syksyllä, ja iPhone 14 julkaistiin viime vuoden syyskuussa. Yhtiön osakkeet, jotka saavuttivat äskettäin ennätyksellisen 3 biljoonan dollarin markkina-arvon, kokivat pienen laskun tiistaina varhain aamulla tehdyssä kaupankäynnissä.

