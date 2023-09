Apple julkisti iPhone 15:n: mitä odottaa

By

Applen odotettu vuotuinen tuotelanseeraus on aivan nurkan takana, ja kaikkien katseet kohdistuvat iPhone 15:n esittelyyn. Huhut ja raportit viittaavat siihen, että Applen lippulaivalaitteen uusimmassa iteraatiossa on useita uusia ominaisuuksia, mukaan lukien Android-tyyppinen latausportti ja parannettu kameran zoomi. Analyytikot kuitenkin varoittavat, että nämä lisäykset voivat osaltaan nostaa hintalappua kuluttajille.

Wedbush Securitiesin analyytikoiden mukaan iPhone 15 -mallien hinnoittelu saattaa olla noin 100 dollaria korkeampi kuin Applen aiemmat älypuhelinlinjat. Tämä olisi ensimmäinen kerta vuosiin, kun teknologiajätti on nostanut iPhone-hintojaan. Perusmalli, 6.1 tuuman iPhone 15, jossa on 128 gigatavua tallennustilaa, voisi alkaa 899 dollarista, kun taas suurempi 6.7 tuuman iPhone 15 Plus voi alkaa 999 dollarista. Kuluttajat voivat kuitenkin löytää alennettuja hintoja suurten yhdysvaltalaisten puhelinoperaattoreiden kautta julkaisua seuraavien kuukausien aikana.

IPhone 15:n odotetaan tuovan useita merkittäviä päivityksiä. Wedbushin analyytikot sanovat, että laitteessa on nopeampi A17-bionic-siru, parannettu akun käyttöikä, C-tyypin latausportti, parannettu kameratekniikka ja titaaniset reunat. Yksi erottuvista ominaisuuksista on periskooppi teleobjektiivi iPhone 15 Pro Maxissa, joka parantaa merkittävästi puhelimen optista zoomia. 5x-6x optisella zoomilla se tarjoaa kaksinkertaisen zoomin edelliseen iPhone 14 Prohon verrattuna. Lisäksi iPhone 15 käyttää todennäköisesti USB-C-latausporttia, joka on samanlainen kuin Android-älypuhelimissa.

IPhone 15:een päivittäminen voi olla haastavaa, varsinkin jos omistat jo suhteellisen uuden iPhonen, kuten iPhone 12:n tai uudemman mallin. Teknologiatutkimusyhtiö The Futurum Groupin tutkimusjohtaja Olivier Blanchard ehdottaa, että päätöksen pitäisi riippua siitä, minkä tyyppistä puhelinta käytät tällä hetkellä. Jos sinulla on vanhempi malli, iPhone 15:n uusi siru, parannetut kameraominaisuudet ja USB-C-portti voivat olla merkittävä harppaus eteenpäin. Jos sinulla on kuitenkin uudempi iPhone, uraauurtavien edistysaskelten puute voi tehdä nykyisestä laitteestasi pitämisen järkevänä valinnana.

