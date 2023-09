Kiinan Applen osakkeita ja Qualcommia koskevan kiellon vaikutus

By

Applen (AAPL) osakkeet ovat pudonneet merkittävästi viimeisen kahden päivän aikana Kiinan teknologiajättiläisen kiellon jälkeen. Tämä kielto on myös aiheuttanut ripple-vaikutuksen yhteen Applen toimittajista Qualcommiin (QCOM), kun sen osakkeet laskevat.

Kiinan asettama kielto herättää huolta Applen tuotteiden tulevasta myynnistä yhdellä sen tärkeimmistä markkinoista. Tämän seurauksena Applen osakkeet ovat iskeneet, mikä on vaikuttanut negatiivisesti yhtiön kokonaisarvoon. Tämä Applen osakekannan lasku on vaikuttanut entisestään Qualcommiin, joka on yksi teknologiajätin suurimmista toimittajista.

Qualcomm on puolijohdevalmistaja, joka toimittaa välttämättömiä komponentteja Applen laitteisiin. Applen osakkeiden laskun myötä myös Qualcommin osake on pudonnut tämän päivän päätöskellon jälkeen. Tämä lasku liittyy Applen Kiinan myyntiin liittyvään epävarmuuteen ja mahdollisiin seurauksiin sen toimittajille.

Applea ja Qualcommia koskevien vaikutusten lisäksi on ilmestynyt erillinen uutinen, johon osallistuvat Disney (DIS) ja Floridan kuvernööri Ron DeSantis. Disneyn kuvernööri DeSantista vastaan ​​nostama oikeusjuttu keskittyy ensimmäisen muutoksen kiistaan. Disney väittää kostoa Floridan Don't Say Gay -lakia koskevasta kritiikistä.

Tämä oikeusjuttu korostaa jatkuvaa keskustelua sananvapaudesta ja siitä, missä määrin julkisuuden henkilöt, kuten kuvernöörit, voivat ryhtyä toimiin kritiikkiä esittäviä henkilöitä tai yrityksiä vastaan. Tämän tapauksen lopputuloksella voi olla merkittäviä vaikutuksia sananvapauden suojeluun Floridan osavaltiossa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Kiinan Applen kiellolla on ollut huomattava vaikutus yhtiön osakkeisiin ja sen toimittajaan Qualcommiin. Applen osakkeiden lasku on herättänyt huolta tulevasta myynnistä Kiinassa, mikä on aiheuttanut aaltoiluvaikutuksen Qualcommin osakkeisiin. Samaan aikaan Disneyn oikeusjuttu kuvernööri DeSantista vastaan ​​herättää tärkeitä kysymyksiä sananvapaudesta ja julkisuuden henkilöiden voimasta kostaa kritiikkiä.

Määritelmät:

– Kiinan kielto: Kiinan hallituksen asettama rajoitus tiettyjen tuotteiden tai palveluiden myyntiin tai maahantuontiin.

– Qualcomm: Puolijohdevalmistaja, joka toimittaa komponentteja erilaisiin teknologiatuotteisiin.

– Ensimmäinen muutos: Yhdysvaltain perustuslain ensimmäinen lisäys takaa sananvapauden muiden perusoikeuksien ohella.

– Don't Say Gay -laki: Lakiehdotus, joka rajoittaa LGBT-aiheista tai -kysymyksistä käytävää keskustelua tai edistämistä.

