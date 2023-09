iPhone 15 Pro ja 15 Pro Max: merkittävä päivitys

IPhone 15 Pro ja 15 Pro Max ovat uusimmat lisäykset Applen valikoimaan, ja niihin tulee joitain merkittäviä päivityksiä. Yksi merkittävimmistä muutoksista on USB-C:n käyttöönotto, joka korvaa Lightning-portin. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät voivat nyt käyttää yleiskaapeleita eri alustoilla ja ladata iPhonensa iPad Pro-, MacBook Pro- tai Galaxy-laitteidensa laturilla ja kaapelilla.

Apple on myös tehnyt useita suunnitteluparannuksia iPhone 15 Pro -sarjaan. Uusissa malleissa on muotoiltu reuna ja ohuimmat kehykset, joita iPhonessa on koskaan nähty. Näistä muutoksista huolimatta puhelimien kokonaismittoja on pienennetty, mutta näyttökoot on säilytetty edellisen sukupolven kanssa.

Painon vähentämiseksi Apple on korvannut ruostumattoman teräksen titaanilla uusien Pro-mallien rungoissa. Laadun 5 titaanin käyttö, jota käytetään myös Mars-kulkijoissa, tekee näistä malleista tähän mennessä kevyimpiä Pro-malleja. Lisäksi kehyksissä on harjattu pinta, joka on saatu huolellisella 14 tunnin prosessilla.

IPhone 15 Pron mykistyskytkin on muutettu toimintapainikkeeksi. Painikkeen painaminen ja pitäminen painettuna aktivoi hiljaisen tilan, kun taas kerta- tai kaksoispainalluksella voidaan suorittaa erilaisia ​​toimintoja, kuten kameran nopea avaaminen.

Uusien iPhonejen näyttö pysyy samana kuin edellisessä sukupolvessa: iPhone 15 Prossa on 6.1 tuuman Super Retina XDR OLED -näyttö ja iPhone 15 Pro Maxissa 6.7 ​​tuuman näyttö. Pro-malleissa on myös mukautuva 120 Hz (ProMotion) virkistystaajuus, HDR10, Dolby Vision ja 2,000 XNUMX nitin huippukirkkaus.

IPhone 15 Pron kamerajärjestelmä on täysin uusi, alkaen 48 megapikselin pääkamerasta, jossa on suurempi anturi ja toisen sukupolven sensorin siirtovakautus. Tämän ansiosta käyttäjät voivat ottaa 48 megapikselin HEIF-kuvia ja hyödyntää erilaisia ​​zoomaustiloja eri polttoväleillä.

IPhone 15 Pro Max esittelee iPhonen ensimmäisen periskooppikameran, joka mahdollistaa jopa 5-kertaisen zoomauksen. Periskooppikameran optinen muotoilu on ainutlaatuinen, ja se heijastaa valoa neljä kertaa taitettuun anturiin.

iPhone 15 Pron ja Pro Maxin virtalähteenä on A17 Pro -siru, joka on rakennettu 3 nm:n prosessiin. Sirussa on 6-ytiminen prosessori, 6-ytiminen GPU, jossa on laitteistokiihdytetty Ray Tracing, ja 16-ytiminen Neural Engine parantaa koneoppimisominaisuuksia. A17 Pro -sirussa on myös Display Engine, jossa on omat AV1- ja ProRes-koodekit, joiden avulla käyttäjät voivat kaapata 4k 60 fps -videoita ProRes RAW -muodossa.

iPhone 15 Pro ja 15 Pro Max ovat ennakkotilattavissa, ja hinnat alkavat 999 dollarista ja 1,199 dollarista. Molempien mallien toimitukset alkavat 22. syyskuuta.

