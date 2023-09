Apple esittelee uusia iPhoneja ja tuotteita julkaisutapahtumassa

Apple valmistautuu esittelemään uusimman iPhone-, Apple Watch - ja muiden tuotteidensa tuotevalikoimansa suoratoistona tiistaina järjestettävässä julkaisutapahtumassa. Yhtiö toivoo, että nämä uudet tarjoukset auttavat lisäämään iPhonen myyntiä, joka on ollut laskussa viimeisen kolmen neljänneksen aikana. Huoli iPhone-laitteiden tulevaisuudesta Kiinassa, joka johtuu jännitteistä Yhdysvaltojen kanssa, on myös vaikuttanut negatiivisesti Applen markkina-arvoon.

Uuden iPhone-sarjan odotetaan koostuvan neljästä mallista: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ja 15 Pro Max. Perusmallit, iPhone 15 ja 15 Plus, ovat linjassa Applen aikaisempien tuotteiden kanssa, kun taas painopiste on huippuluokan Pro-malleissa. Apple pyrkii houkuttelemaan asiakkaita maksamaan enemmän uudesta puhelimesta Pro-malleilla, joiden hinta nousee huhujen mukaan 100 dollaria edelliseen iPhone 12:een verrattuna.

Korkeamman hinnan perustelemiseksi Pro- ja Pro Max -malleissa on uusi A17-siru, jossa on parannettu prosessointiteho, enemmän muistia ja parannettu akun käyttöikä. Pro Maxissa on myös päivitetyt objektiivit parempia zoomausominaisuuksia varten. Lisäksi näissä malleissa on titaanireunat ruostumattoman teräksen sijaan, mikä vähentää niiden kokonaispainoa. Merkittävä muutos on soitto-/mykistyskytkimen korvaaminen "toimintopainikkeella", joka laukaisee erilaisia ​​toimintoja.

Uusien iPhone-puhelimien julkaisun odotetaan käynnistävän "minisupersyklin", jossa huomattava määrä kuluttajia päättää päivittää älypuhelimensa. Wedbushin analyytikko Dan Ivesin mukaan neljännes Applen maailmanlaajuisista iPhone-käyttäjistä ei ole päivittänyt laitteitaan neljään vuoteen, mikä ylittää Applen väitteen iPhonen kolmen vuoden käyttöiästä.

Vaikka kilpailijat, kuten Samsung ja Google, tuovat markkinoille taittuvia puhelimia, joissa on taipuvat näytöt, Apple ei muuta iPhoneensa perusmuotoa tai muotoa. Yksi merkittävä muutos, johon käyttäjät voivat kuitenkin suhtautua myönteisesti, on uuden latausportin käyttöönotto. Uusimmat iPhonet korvaavat Applen oman Lightning-portin USB-C-latausportilla uusien eurooppalaisten määräysten mukaisesti.

Muita odotettavissa olevia ilmoituksia ovat Apple Watchin, Series 9:n ja Ultran päivitetyt versiot, joissa on nopeampi käsittelynopeus ja parannetut sijainninseurantaominaisuudet. Lisäksi Apple saattaa esitellä iOS 17 -ohjelmistopäivityksiä, kuten automaattisen korjauksen parannuksia, uuden päiväkirjasovelluksen, digitaalisen käyntikortin vaihtoominaisuuden ja offline-navigointikarttojen lataukset.

