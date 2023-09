Applen osake putoaa Kiinan jatkaessa iPhone-kieltoa

Applen osakkeet putosivat 3.4 prosenttia sen jälkeen, kun raporttien mukaan Kiina aikoo laajentaa iPhonen käyttökieltoa koskemaan valtion tukemia virastoja ja yrityksiä. Tämä uutinen on herättänyt huolta Applen kyvystä harjoittaa liiketoimintaa maailman toiseksi suurimmassa taloudessa.

Kiina on Applelle ratkaiseva markkina-alue, sillä maan osuus yhtiön kokonaisliikevaihdosta viime vuonna oli noin 20 %. TechInsights arvioi, että iPhone-myyntiä oli viimeisellä neljänneksellä enemmän Kiinassa kuin Yhdysvalloissa. Lisäksi Apple valmistaa suurimman osan iPhoneistaan ​​Kiinan tehtaissa.

iPhonen käyttökielloilla voi olla merkittäviä seurauksia Applelle. Yhtiön osake on kokenut suurimman päivittäisen laskunsa yli kuukauteen ja on tällä hetkellä heikoin Dow Jones Industrial Averagessa. On myös syytä huomata, että Applella on merkittävä rooli Pekingin taloudessa.

Analyytikot kyseenalaistavat, onko Kiinan hallituksen asenne Applea kohtaan muuttumassa. Aiemmin Applea pidettiin suhteellisen turvassa Kiinan hallituksen rajoituksilta, koska se on tärkeä paikallistaloudessa. Ilmoitettujen kieltojen laajenemisen myötä tämä käsitys kuitenkin kyseenalaistetaan.

Kiinan päätöstä kieltää iPhonet keskushallinnon virkamiehiltä seurasi kiellon laajentaminen valtion tukemiin yrityksiin, mukaan lukien energiajätti PetroChina. Tämä liike osuu samaan aikaan kiinalaisen Huawein uuden huippuluokan lippulaivan julkaisun kanssa, jota Yhdysvaltain hallitus tutkii parhaillaan puolijohteiden vientirajoitusten mahdollisten rikkomusten varalta.

Uutinen mahdollisesta iPhone-kiellosta on vaikuttanut laajemmin myös teknologiasektoriin, sillä Nasdaq Composite on pudonnut noin 1 % ja puolijohdesektori yli 2 %.

Tällä hetkellä Applelta tai Kiinan ulkoministeriöltä ei ole saatu vastausta näihin tapahtumiin.

