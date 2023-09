Hyvästi iPhone 13 Minille: Apple luovuttaa pienimmän puhelimensa

By

Apple on lopettanut iPhone 13 Minin valmistuksen seuraten samanlaista kohtaloa kuin sen edeltäjä, iPhone 12 Mini. Pienempi puhelin on poistettu Applen valikoimasta jättäen tilaa iPhone 15:lle, iPhone 15 Prolle, iPhone 14:lle, iPhone 13:lle ja toisen sukupolven iPhone SE:lle (2022).

Vuonna 12 esitelty iPhone 2020 Mini sai vaihtelevia arvosteluja. Vaikka jotkut, mukaan lukien tämän artikkelin kirjoittaja, olivat kompaktin koon faneja, monet käyttäjät olivat pettyneitä akun kestoon ja ahtaaseen näyttöön. Tämän seurauksena Applen oli vähennettävä iPhone 12 Minin tuotantoa 70 prosenttia alle vuodessa.

IPhone 13 Minin lopettamisen jälkeen pienten näyttöjen harrastajilla on edelleen joitain vaihtoehtoja. Kolmannen osapuolen jälleenmyyjät ja operaattorit, kuten Amazon, tarjoavat edelleen iPhone 13 Miniä ostettavaksi. Lisäksi saatavilla on kunnollisia pieniä Android-puhelimia sekä budjettiystävällinen toisen sukupolven iPhone SE, jossa on 4.7 tuuman näyttö, mutta josta puuttuu joitain lopetetun Mini-mallin edistyneitä ominaisuuksia, kuten kaksoiskamerat, MagSafe, ultralaajakaistainen 5G ja Face ID.

Vaikka Apple on päättänyt luopua pienempien puhelimien tuotannosta, on edelleen vaihtoehtoja niille, jotka haluavat kompaktin laitteen. IPhone 13 Minin lopettaminen saattaa tuottaa joillekin pettymyksen, mutta markkinoilla on edelleen vaihtoehtoja niille, jotka etsivät pienempää puhelinta.

Määritelmät:

– iPhone 13 Mini: iPhone 13:n pienempi versio, jonka Apple esitteli älypuhelinvalikoimassaan.

– iPhone SE: Edullinen iPhone-malli, jossa on pienempi näyttö ja joka sopii usein käyttäjille, jotka suosivat kompakteja laitteita.

Lähde: Sheena Vasani, The Verge.