Applen salainen investointi generatiiviseen tekoälyyn

Pyrkiessään pysymään suurten kilpailijoiden, kuten Amazonin, Googlen ja Metan, kanssa Applen on kerrottu osoittaneen merkittäviä resursseja tekoälyn (AI) kehittämiseen. Samalla kun muut yritykset julkaisivat omat tekoälytyökalunsa yli vuosi sitten, Apple on vienyt aikansa parantaakseen tarjontaansa. Nyt teknologiajätin sanotaan kuluttavan miljoonia dollareita päivässä tekoälyn kehittämiseen.

The Informationin mukaan Applella on useita tiimejä, jotka työskentelevät erilaisten tekoälymallien parissa. Yksi näistä ryhmistä keskittyy kuvan generointimalliin, kun taas toinen työskentelee multimodaalisen mallin parissa, joka pystyy käsittelemään sekä tekstiä että visuaalista dataa. Lisäksi siellä on keskusteleva tekoälyyksikkö, jota johtaa John Giannandrea, Applen koneoppimisen ja tekoälystrategian varatoimitusjohtaja, joka alun perin otettiin käyttöön parantamaan Siriä.

Näillä tekoälymalleilla on potentiaalia automatisoida tehtäviä Sirin kautta, ja niitä voitaisiin myös käyttää AppleCaren tekoälyn asiakaspalvelun chatbotteina. Applen suurin perusmalli, nimeltään "Ajax GPT", ylittää kuulemma OpenAI:n GPT 3.5:n, joka käyttää ChatGPT:n ilmaista versiota tehon ja kapasiteetin suhteen. Ajax GPT:n sanotaan olevan yli 200 miljardia parametria, kun taas GPT 3.5:ssä on noin 175 miljardia parametria.

Suurten kielimallien, kuten Ajax GPT:n, kehittäminen aiheuttaa kuitenkin huomattavia kustannuksia. Koulutusprosessi vaatii kalliita laitteistoja, valtavia tietomääriä ja huomattavaa energiankulutusta. Huolimatta asiaan liittyvistä taloudellisista ja logistisista haasteista, Apple investoi edelleen voimakkaasti generatiiviseen tekoälyyn antamatta virallisia ilmoituksia edistymisestään.

Tällä merkittävällä panostuksella tekoälyyn Apple pyrkii pysymään kilpailukykyisenä nopeasti kehittyvällä alalla. Hyödyntämällä generatiivista tekoälyä yritys toivoo voivansa tarjota asiakkailleen ainutlaatuisia ja innovatiivisia ominaisuuksia ja erottaa itsensä kilpailijoistaan.

