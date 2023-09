Applen tuleva iPhone 15: Mitä odottaa

Apple valmistautuu esittelemään odotetun iPhone 15:n vuosittaisen tuoteesittelyn aikana. Teknologiajätti on kokenut lievän myynnin romahduksen, ja kolme peräkkäistä neljännestä on laskenut, mikä on merkki uudesta mahdollisesta laskusuhdanteesta kuluvalla vuosineljänneksellä. Tämä on johtanut Applen osakekurssin laskuun ja sen markkina-arvon kasvun pysähtymiseen.

Aiempien iteraatioiden tapaan iPhone 15:n ei odoteta sisältävän uraauurtavia teknisiä edistysaskeleita. Sen sijaan se tarjoaa todennäköisesti asteittaisia ​​parannuksia siruihin, akkuun ja kameroihin. Yksi merkittävä muutos on kuitenkin USB-C-kaapelistandardin käyttöönotto, jonka Apple todennäköisesti ottaa käyttöön lataamista varten.

Tämä siirtyminen USB-C:hen johtuu ensisijaisesti eurooppalaisten sääntelyviranomaisten toimeksiannosta, joka vaatii Lightning-porttikaapeleiden poistamista asteittain käytöstä vuoteen 2024 mennessä. Spekuloidaan, toteuttaako Apple tämän muutoksen maailmanlaajuisesti vai rajoittaako se Euroopan markkinoille. Onneksi monet kuluttajat omistavat jo USB-C-kaapeleita, koska niitä käytetään laajasti eri laitteissa, mikä tekee siirtymisestä suhteellisen kätevää. USB-C-kaapelit tarjoavat myös nopeamman latausnopeuden ja tiedonsiirron Lightning-kaapeleihin verrattuna, mikä saattaa olla positiivista kuluttajien kannalta.

Lisäksi iPhone 15 -malleissa voi olla uusi muotoilu, jossa on muotoa muuttava aukko, joka tunnetaan nimellä "Dynamic Island". Tämä design-elementti esiteltiin ensimmäisen kerran viime vuoden Pro- ja Pro Max -laitteissa. Huhutaan myös Pro- ja Pro Max -versioista, joissa on periskooppityylinen teleobjektiivi 6x optisella zoomilla, mikä tarjoaa paremman kamerakokemuksen pitkän matkan valokuvauksessa.

Näiden päivitysten myötä analyytikot ennustavat Pro- ja Pro Max -mallien hintojen mahdollista nousua. Tämä tapahtuu aikana, jolloin pandemian jälkeinen inflaatio vaikuttaa jo kotitalouksien budjetteihin ja testaa kuluttajien halukkuutta maksaa premium-laitteista.

Uusien iPhone-puhelimien lisäksi Applen odotetaan julkistavan myös uusimmat älykellonsa ja tulevan iOS 17 -käyttöjärjestelmän. iOS 17 esittelee ominaisuuksia, kuten vastaamattomien puhelujen reaaliaikaiset transkriptiot, joiden avulla käyttäjät voivat päättää, vastataanko puheluun ennen kuin ääniviesti tallennetaan.

Kaiken kaikkiaan Applen iPhone 15:n julkaisu on erittäin odotettu, vaikka suuria teknisiä edistysaskeleita ei olisikaan tapahtunut. USB-C-kaapeleiden käyttöönoton, kameroiden parannusten ja ohjelmistopäivitysten odotetaan houkuttelevan kuluttajia ja lisäävän myyntiä.

