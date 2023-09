Apple Glasgow Store solmi maksusopimuksen yhdistymisen jälkeen

By

Skotlannin Glasgow'ssa sijaitseva Apple-myymälä on solminut palkkasopimuksen yrityksen kanssa sen liittämisen jälkeen. Marraskuussa kaupan työntekijät äänestivät sen puolesta, että Yhdistyneen kuningaskunnan ammattiliitto GMB edustaisi heitä. Applen vähittäiskaupan työntekijöiden ammattiliitto ilmoitti, että henkilökunta hylkäsi Applen palkkamallin ja turvasi sen sijaan vähimmäispalkankorotukset ja korvaukset kaikille jäsenille. Lisäksi suurin osa henkilöstöstä hyötyy paremmasta palkasta, ja monet saavat 7 prosentin korotuksen.

Applen vähittäiskaupan työntekijöiden ammattiliiton mukaan onnistuneet neuvottelut tuovat esiin ammattiliiton edut. He pystyivät tekemään Applen palkkamallista oikeudenmukaisemman ja vähemmän riippuvaisen mielivaltaisista mittareista. Apple Glasgow -myymälästä tuli ensimmäinen Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joka yhdistyi ja virallisti asemansa tunnustettuna ammattiyhdistyksenä helmikuussa päästyään sopimukseen Applen kanssa.

On syytä mainita, että Apple on historiallisesti vastustanut ammattiliittojen muodostamista vähittäiskaupoissaan. Yhdysvaltain kansallinen työsuhdelautakunta on jopa todennut yrityksen syylliseksi laittomaan ammattiliittojen vastaiseen toimintaan. Päätös yhdistyä Apple Glasgow -myymälässä johtui huolista huomiotta jätetyistä palkka- ja työolokysymyksistä. Työntekijät kokivat, että heidän valituksiaan ei oteta huomioon, ja yksi työntekijä ilmaisi pettymyksensä vertaamalla ongelmista ilmoittamista "kirjeen kirjoittamiseen joulupukille".

