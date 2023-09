Applen odotetaan julkistavan uuden iPhone-valikoiman USB-C-laturilla

By

Apple julkistaa tänään uuden iPhone-valikoimansa, jonka odotetaan sisältävän vaihdon Lightningista USB-C-laturiportteihin. Tämä siirto tapahtuu kiistan jälkeen Euroopan unionin (EU) kanssa, joka on määrännyt, että kaikkien pienten laitteiden, mukaan lukien puhelimet, on oltava yhteensopivia USB-C-latauskaapeleiden kanssa ensi vuoden loppuun mennessä. EU väittää, että tämä muutos vähentää jätettä ja säästää kuluttajien rahaa.

Apple on aiemmin väittänyt, että sen Lightning-kaapeli on turvallisempi kuin USB-C-laturit, joita kilpailevat yritykset, kuten Samsung, jo käyttävät. Nyt yritys kuitenkin täyttää EU:n vaatimuksen. Uudet iPhone-mallit julkistetaan Applen Wonderlust-tapahtumassa, joka on tyypillisesti se aika vuodesta, jolloin uudet iPhonet esitellään.

Tämä ilmoitus tulee aikaan, jolloin Apple joutuu laskemaan iPhone-myyntiä korkeampien hintojen vuoksi. Asiakkaat päättävät lykätä päivitystä uudempiin malleihin. Lisäksi yhtiö käsittelee Yhdysvaltojen ja Kiinan välisiä diplomaattisia jännitteitä. Raporttien mukaan Kiinan hallitus kieltää virkamiehiä käyttämästä Applen puhelimia.

Analyytikot ennustavat, että siirtyminen USB-C:hen tulee olemaan Applen ilmoituksen pääpaino. Yory Wurmser, Insider Intelligencen pääanalyytikko, uskoo, että tämän päivän tapahtumassa on myös uusia Apple Watch- ja AirPod-malleja, mutta iPhone 15 on yrityksen merkittävin julkaisu. EU:n päättäjät uskovat, että yhteisen laturin käyttöönotto yksinkertaistaa eurooppalaisten elämää ja poistaa vanhentuneiden laturien tarpeen, mikä johtaa 250 miljoonan euron kustannussäästöihin kuluttajille vuodessa.

Vaikka jotkut kuluttajat saattavat olla huolissaan kaapelin muutoksesta, analyytikot, kuten Techsponentialin Avi Greengart, ennustavat, että kuluttajat hyväksyvät uuden standardin ja mukautuvat siihen yhden sukupolven kuluessa. Applen odotetaan myös nostavan Pro-malliensa hintoja iPhone-kameroiden ja sirujen parannusten ohella.

Äskettäinen iPhone-myynnin lasku, joka vastasi lähes puolta Applen kokonaistuloista, on herättänyt huolta. Kiinan hallituksen rajoitukset iPhone-puhelimille valtion virastoissa ja valtion tukemissa yhteisöissä ovat myös vaikuttaneet Applen osakkeisiin ja markkinatunnelmaan. Analyytikot, kuten Dan Ives Wedbushista, uskovat kuitenkin, että Apple on saavuttanut merkittävän markkinaosuuden Kiinassa, ja ennakoivat, että mahdollinen kielto vaikuttaa vain pieneen osaan ennustetusta iPhone-myynnistä maassa.

Lähteet:

- AFP

Määritelmät:

– Lightning-laturiportit: Apple-laitteiden käyttämät omat latausportit.

– USB-C: Universaali latausportti, josta on tulossa alan standardi monille elektronisille laitteille.

– Euroopan unioni (EU): 27 jäsenvaltion poliittinen ja taloudellinen liitto, joka sijaitsee Euroopassa.

– USB-C-latauskaapelit: USB-C-kaapelit, jotka tunnetaan myös nimellä USB Type-C, ovat käännettyjä kaapeleita, jotka pystyvät siirtämään sekä virtaa että dataa.