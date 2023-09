Applen syksyn iPhone-tapahtuma: huhuja ja vuotoja

Applen tuleva syksy iPhone-tapahtuma, nimeltään "Wonderlust", on erittäin odotettu. Tapahtuman odotetaan esittelevän neljä uutta iPhonea ja pari Apple Watch -mallia. Yksi suuri muutos, jota todennäköisesti korostetaan, on siirtyminen Lightning-kaapeleista USB-C:hen Euroopan unionin säädösten mukaisesti.

Uusien iPhone-puhelimien, joiden odotetaan olevan nimeltään iPhone 15 ja iPhone 15 Pro, näyttökoko on todennäköisesti samanlainen kuin edeltäjänsä. Huippumalleissa, iPhone 15 Prossa ja iPhone 15 Pro Maxissa, on todennäköisesti ProMotion-näytöt 120 Hz:n muuttuvalla virkistystaajuudella. Toinen merkittävä muutos on USB-C-porttien käyttöönotto, vaikka huhutaan, että vain kalliimmilla malleilla on nopeampi tiedonsiirtonopeus.

Dynamic Island, iPhone 14 Prossa käyttöön otettu näytön leikkaus, odotetaan siirtyvän kaikkiin neljään iPhone 15 -sarjan malliin. Tämä kelluva musta pillerimäinen osa näytön yläosan alla ei vain piilota etukameraa ja Face ID -anturin, vaan myös näyttää hälytyksiä ja ilmoituksia reaaliajassa.

Suunnittelun suhteen iPhone 15 Pro ja Pro Max voivat vaihtaa ruostumattomasta teräksestä titaanirunkoon, mikä tekee niistä vahvempia ja kevyempiä. Odotettavissa on myös ohuempia kehyksiä, jotka saadaan aikaan uudella valmistusprosessilla, jota kutsutaan matalan ruiskutuspaineen ylimuovaukseksi. Pro-sarjassa voi myös olla Action Button, joka on samanlainen kuin Apple Watch Ultra, joka korvaisi perinteisen mykistyskytkimen.

IPhone 15 -sarjan kamerapäivitysten odotetaan sisältävän uuden periskooppilinssin, joka on yksinomaan Pro Max -mallissa, mikä mahdollistaa paremmat optiset zoom-ominaisuudet. Lisäksi laitteissa on todennäköisesti nopeampi, seuraavan sukupolven siru, kuten huhuttu 3nm A17 Bionic -siru Pro- ja Pro Max -malleille.

Mitä tulee Apple Watch Series 9:ään, suurimman laitteistomuutoksen odotetaan olevan S9-sirun käyttöönotto, ensimmäinen todellinen prosessoripäivitys sitten vuoden 2020. Vaikka se ei ehkä tarjoa merkittäviä muutoksia, Apple Watch Series 9:n odotetaan silti olevan vankka päivitys Apple Watchin ystäville.

Uusien iPhone-mallien ennakkotilaukset alkavat todennäköisesti tapahtumaa seuraavana perjantaina, ja yleinen saatavuus alkaa viikkoa myöhemmin. On kuitenkin syytä huomata, että näissä uusissa malleissa voi olla korkeampi hintalappu.

Lähteet:

– Cherlynn Lowin "Engadget".

– Mark Gurmanin "Bloomberg".