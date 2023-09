Social Media Giant X esittelee uuden Like-painikkeen ennen Applen Wonderlust-tapahtumaa

By

Sosiaalisen median jättiläinen X, joka tunnettiin aiemmin nimellä Twitter, on tehnyt päivityksiä Like-painikkeeseen juuri ajoissa Applen odotettua Wonderlust-tapahtumaa varten. Tapahtumassa esitellään huippuluokan tuotteita, mukaan lukien iPhone 15 -sarja, uusi Apple Watch -sarja ja AirPods Pro USB-C:llä.

Muokattu Like-painike jakautuu nyt samankaltaisiin osiin ennen kuin se muodostuu takaisin tutuksi sydämen muotoiseksi. Tämä animaatio muistuttaa läheisesti Applen Wonderlust-tapahtumaa varten julkaisemaa teaser-videota, mikä herättää spekulaatioita mahdollisesta yhteistyöstä kahden teknologiajätin välillä.

Macrumorsin raportin mukaan Applen teaser-videossa näkyvät metallikuviot voivat vihjata iPhone 15 Pro- ja Pro Max -mallien vaihtamisesta titaanimateriaaliin. On syytä huomata, että Apple on käyttänyt näitä erillisiä Twitterin kaltaisia ​​animaatioita vuodesta 2020 lähtien, jolloin se esiteltiin ensimmäisen kerran "Time Flies" -tapahtuman aikana. Lisäksi, aivan kuten WWDC 2023:ssa, Apple on sisällyttänyt Wonderlust-tapahtumaan oman Twitter-hashtag-logon.

Tämän päivän Apple-tapahtuman odotetaan julkistavan neljä uutta iPhone-mallia: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max. Vastauksena EU:n säännöksiin Applen huhutaan siirtyvän USB Type-C:hen iPhone 15 -sarjan kanssa. Vaikka tavallisilla iPhone 15 -malleilla voi olla rajoitettu latausnopeus yksinomaan Applen sertifioimilla kaapeleilla, iPhone 15 Pro ja Pro Max tarjoavat nopeammat tiedonsiirtoominaisuudet.

IPhone-valikoiman lisäksi Apple aikoo julkaista päivityksiä kahdelle kellolinjalle, nimittäin Apple Watch Series 9:lle ja Apple Watch Ultralle. Lisäksi spekuloidaan USB-C-latauksen käyttöönotosta tavallisissa AirPods- ja AirPods Max -laitteissa tulevaisuudessa.

