Apple 2023 -tapahtuma: iPhone 15 -sarjan julkaisu ja odotukset

Vain muutaman tunnin kuluttua Apple aloittaa vuotuisen syyskuun tapahtumansa, joka tunnetaan nimellä "Wonderlust", jossa se yleensä esittelee uusimman sukupolven iPhone-puhelimia ja muita tuotteita. Tänä vuonna kaikki katseet kohdistuvat odotettuun iPhone 15 -sarjaan, jonka odotetaan tuovan merkittäviä päivityksiä ja parannuksia Applen lippulaiva-älypuhelinvalikoimaan.

IPhone 15 -sarjaan tulee kuulemma standardi iPhone 15, suurempi iPhone 15 Plus ja premium-mallit - iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max. Vakiomalleissa odotetaan olevan 6.1 tuuman näyttö, kun taas Plus-malleissa on suurempi 6.7 tuuman näyttö. Yksi merkittävä muutos kaikissa iPhone 15 -malleissa on siirtyminen Lightning-portista USB-C-porttiin, mikä tarjoaa käyttäjille enemmän joustavuutta liittämisessä.

Pro-malleissa, kuten tavallista, on premium-ominaisuuksia ja korkeampi hintalappu. Niissä huhutaan olevan ohuempi muotoilu kaarevilla kehyksillä ja titaanirungolla ruostumattoman teräksen sijaan. Siellä voi olla myös uudelleen suunniteltu "mykistys"-painike, joka voi toimia toimintopainikkeena, joka on saanut inspiraationsa Apple Watch Ultrasta.

Konepellin alla iPhone 15 Pron ja Pro Maxin odotetaan saavan tehonsa päivitetyllä 3 nanometrin A17-sirulla, mikä lupaa nopeampia nopeuksia ja parempaa tehokkuutta. Lisäksi Pro-malleissa voi olla paranneltu teleobjektiivi ylivertaisten valokuvausominaisuuksien saavuttamiseksi.

IPhone 15 -sarjan hintatiedot ovat edelleen epävarmoja, mutta on olemassa spekulaatioita mahdollisesta hinnankorotuksesta edelliseen sukupolveen verrattuna. Analyytikko Jeff Pu ennustaa, että iPhone 15 Pro voisi alkaa 1,099 100 dollarista, kun taas muut lähteet ehdottavat 15 dollarin korotusta molemmille Pro-malleille, jolloin iPhone 1,099 Pro on 1,199 1,199 - 1,299 XNUMX dollaria ja Pro Max XNUMX XNUMX - XNUMX XNUMX dollaria.

IPhone 15 -sarjan lanseeraus tulee älypuhelinteollisuudelle haastavaan aikaan, kun myynti on viime aikoina romahtanut. Applen älypuhelinten myynti laski 2.4 prosenttia viimeisellä neljänneksellä, mutta yhtiön tavoitteena on herättää kuluttajien kiinnostus uudelleen uuden malliston houkuttelevilla ominaisuuksilla ja päivityksillä. Näitä ovat Dynamic Island -tekniikka, ikonisen loven mahdollinen poistaminen ja innovatiiviset kameran edistykset, kuten periskooppilinssi iPhone 15 Pro Max -puhelimeen.

Kun Apple-tapahtuma on vain tunnin päässä, tekniikan harrastajat ja kuluttajat odottavat innolla iPhone 15 -sarjan virallista julkistamista ja muita jännittäviä ilmoituksia. Pysy kuulolla saadaksesi lisää päivityksiä Applen Wonderlust-tapahtumasta.

