Mitä odottaa Apple 2023 -tapahtumassa: iPhone 15, Apple Watch Series 9 ja paljon muuta

Erittäin odotettu Apple 2023 -tapahtuma on aivan nurkan takana, ja teknologian harrastajat odottavat innolla Applen heille varaamia ilmoituksia. Yksi tapahtuman tärkeimmistä kohokohdista odotetaan olevan uuden iPhone 15 -sarjan esittely. Huhut viittaavat siihen, että mallistossa on neljä mallia: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max. Yksi jännittävä muutos, joka voidaan ottaa käyttöön "Pro"-malleissa, on titaanirunkojen käyttö ruostumattoman teräksen sijaan.

Apple-tapahtuman on määrä alkaa tiistaina klo 10 Tyynenmeren aikaa, ja se voidaan suoratoistaa YouTubessa, Applen verkkosivustolla tai Apple TV:n Apple Events -sovelluksessa. IPhoneiden lisäksi odotettavissa on myös Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 ja mahdollisesti uusi iPad mini 7.

IPhone 15 -sarjan joukossa iPhone 15 Pro Maxin odotetaan varastavan esityksen tehokkaalla uudella periskooppizoom-ominaisuuden avulla. Bloombergin Mark Gurmanin mukaan Apple esittelee todennäköisesti nämä jännittävät tuotteet tulevassa tapahtumassa.

Mitä tulee iPhone 15 -sarjaan, huhut viittaavat siihen, että iPhone 15 perii joitain ominaisuuksia iPhone 14 Prosta, kuten tehokkaan 48 megapikselin kameran ja Dynamic Islandin. IPhone 15 Pron odotetaan saavan A17 Bionic -sirun tehon, mikä tekee siitä uskomattoman nopean. Näillä päivityksillä saattaa kuitenkin olla korkeampi hintalappu. On myös spekulaatioita, että kaikki iPhone-mallit saattavat vaihtaa USB-C:hen latauksen nopeuttamiseksi, ja langattomasta latauksesta voisi tulla helpompaa.

Hinnoittelun suhteen iPhone 15 -sarjan odotetut aloitushinnat ovat seuraavat:

iPhone 15: 799 dollaria

iPhone 15 Plus: 899 dollaria

iPhone 15 Pro: Alkaen 1099 dollarista, jos se saa 100 dollarin nousun

iPhone 15 Pro Max: Alkaen valtavasta 1299 dollarista, jos se saa 200 dollarin nousun

Toinen jännittävä ilmoitus, joka voidaan tehdä tapahtumassa, on Apple Watch Series 9. Vaikka siitä on vähän tietoja, parannuksia edelliseen malliin odotetaan. Apple Watch Ultra 2:sta ei ole merkkejä, mutta Applen kerrotaan lisäävän verensokeri- ja verenpaineantureita tuleviin älykelloihinsa.

Vaikka täysin uutta AirPod-versiota ei välttämättä julkisteta, niiden latauskoteloihin saattaa tulla muutoksia. Applen huhutaan korvaavan Lightning-liittimen USB-C:llä ja kohdistavan sen iPhonen huhutun kytkimen kanssa.

Näiden odotettujen ilmoitusten lisäksi on pyörinyt huhuja uusista MacBookeista, mukaan lukien 14- ja 16-tuumainen MacBook Pro sekä 15-tuumainen M2-sirulla varustettu MacBook Air. Uusia iPadeja on myös valmisteilla, ja iPad mini 7 saattaa tulla esille. Lisäksi puhutaan näytöllä varustetusta HomePodista ja AirPods Max 2:n esittelystä. Ja jos WWDC 2023:ssa esikatsellut Applen VR/VR-kuulokkeet eivät ole täysin julkisia, lisätietoja saatetaan paljastaa syyskuussa.

Valmistaudu siis jännittävään Apple-tapahtumaan, jossa näet iPhonen, Apple Watchien tulevaisuuden ja mahdollisesti joitain yllätyksiä, joita Apple on salannut.

