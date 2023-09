Apple ilmoittaa Keynote-tapahtumassa uusista iPhone-malleista ja Apple Watchin ja Vision Pron mahdollisista päivityksistä

By

Apple aikoo julkistaa uusimman iPhone-mallistonsa tulevassa Wonderlust-tapahtumassa. Teknologian jättiläisen huhutaan esittelevän seuraavan sukupolven iPhoneja, mukaan lukien iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max. Jännittävää on, että Apple voi valita "Pro"-malleihinsa titaaniset kehykset ruostumattoman teräksen sijaan, mikä johtaa kevyempiin laitteisiin ja mahdollisesti ohuempiin näytön kehyksiin. Vaikka tarkka ulkonäkö on edelleen tuntematon, Applen konferenssi tarjoaa ensimmäisen kurkistuksen näistä uusista malleista.

Vastauksena EU:n säädöksiin Applen odotetaan myös korvaavan patentoidun Lightning-porttinsa tavallisemmalla USB-C-portilla. Tämä muutos tarjoaa Applelle mielenkiintoisen mahdollisuuden käsitellä sitä, kuinka se aikoo navigoida tässä muutoksessa ja kuinka kuluttajat reagoivat tähän muutokseen.

iPhone-mallien rinnalla Apple saattaa käyttää tilaisuutta hyväkseen esitelläkseen uuden Apple Watchin iteraation. Historiallisesti yritys päivittää älykellovalikoimaansa vuosittain, vaikka tämän vuoden Apple Watchin mahdollisia päivityksiä koskevat yksityiskohdat ovat edelleen niukkoja.

Lisäksi Apple saattaa keskustella Vision Prosta päätapahtuman aikana. Vaikka saatavilla on rajoitetusti tietoa, yritys aikoo julkaista virtuaalitodellisuuskuulokkeet, Vision Pron, tulevana vuonna. Ottaen huomioon Applen iPhone-tapahtumien herättämän merkittävän huomion, kaikki Vision Prota koskevat oivallukset ruokkivat epäilemättä tämän tulevan tuotteen odotusta.

Niille, jotka haluavat seurata tapahtumaa, Apple suoratoistaa pääpuheenvuoron YouTubessa, jossa katsojat pääsevät suoratoistoon suoraan tällä sivulla. Apple TV:n käyttäjät voivat myös osallistua jännitykseen käynnistämällä TV-sovelluksen ja etsimällä "Apple Special Event" -osion nähdäkseen tapahtuman suorana tai palatakseen aiempiin puheenvuoroihin. Vaihtoehtoisesti henkilöt, joilla ei ole Apple TV:tä tai halua käyttää YouTubea, voivat luottaa Applen verkkosivuston Apple Events -osioon suoratoistaakseen tapahtumaa haluamallaan selaimella, mukaan lukien Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ja Google Chrome.

Kaiken kaikkiaan Applen päätapahtuma lupaa tarjota joukon jännittäviä ilmoituksia, jotka esittelevät uusimpia iPhone-malleja, mahdollisia päivityksiä Apple Watchiin ja näkemyksiä odotetusta Vision Prosta.

Määritelmät:

– Lightning-portti: Applen mobiililaitteita varten kehittämä liitäntäportti.

– USB-C-portti: laajalti käytetty standardiliitin, joka mahdollistaa nopeamman tiedonsiirron ja latausominaisuudet.

– Titaanikehykset: iPhonen reunoja ympäröivä rakenneosa, joka tässä tapauksessa koostuisi titaanista, mikä tarjoaa kestävyyttä ja mahdollista painonpudotusta.

Lähteet:

– Lähdeartikkeli: [lisää lähteen nimi]

– [assistentin tietämyksen] tarjoamat lisätiedot