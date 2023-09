Mitä odottaa (ja ei odota) Applen Wonderlust Eventiltä

Tänään on odotettu Applen tapahtuma, jossa teknologiajätti paljastaa seuraavan sukupolven iPhonensa. Vaikka on ollut huhuja muiden tuotteiden lanseerauksesta, Applen odotetaan keskittyvän ensisijaisesti uusiin iPhoneihinsa. Esittelyyn odotetaan neljää iPhonea – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max. Lisäksi muut tuotteet, kuten Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2 ja AirPods Pro 2nd Generation, joissa on uusi USB Type-C -portti, voivat myös tulla näkyviin.

On kuitenkin tiettyjä tuotteita, joita ei todennäköisesti julkaista tänään. Yksi niistä on huhuttu iPhone 15 Ultra, jolla odotettiin olevan Pro-versiot ylittävät premium-ominaisuudet. Toinen tuote, jota ei ehkä esitetä, on Apple Watch X, jonka arveltiin juhlivan Apple Watchin 10-vuotispäivää ominaisuuksilla, kuten MicroLED-näytöllä ja verenpainemittarilla. Uskotaan, että Watch X on edelleen kehitteillä, eikä se ole valmis tähän tapahtumaan.

Huhuja on myös ollut M3-käyttöisistä Maceista, mukaan lukien iMac, MacBook Air ja MacBook Pro, mutta näitä laitteita ei odoteta julkaistavan tänä iltana. Sen sijaan raportit viittaavat siihen, että Apple saattaa esitellä ne lokakuussa lehdistötiedotteen kautta julkaisutapahtuman sijaan.

Mitä tulee iPadeihin, M3-käyttöiset iPad Prot ja uusi iPad Air 6 sanotaan olevan työn alla, mutta on epätodennäköistä, että niitä esitellään Wonderlust-tapahtumassa. Huhut viittaavat siihen, että iPad Air 6 voitaisiin julkaista jo ensi kuussa lehdistötiedotteen kautta.

Vaikka uuden AirPods Pro 2nd Generation, jossa on USB Type-C -portti, odotetaan debytoivan, mitään merkittäviä muutoksia ei tapahdu nykyiseen malliin verrattuna. Muita AirPods-versioita, kuten AirPods Pro 3, AirPods Max 2 ja AirPods 2 USB Type-C:llä, ei odoteta julkaistavan tänä iltana.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Apple Wonderlust -tapahtuman odotetaan keskittyvän ensisijaisesti uuteen iPhone-valikoimaan, johon kuuluu joitain lisätuotteita, kuten Apple Watch Series 9 ja AirPods Pro 2nd Generation. Muita huhuttuja tuotteita, kuten iPhone 15 Ultra, Apple Watch X, M3-käyttöiset Macit, uudet iPadit ja muut AirPod-mallit, ei todennäköisesti julkisteta tässä tapahtumassa.

Määritelmät:

– USB Type-C -portti: Yleisliitin, jota voidaan käyttää lataamiseen ja tiedonsiirtoon eri laitteissa.

– MicroLED-näyttö: Tekniikka, joka käyttää mikroskooppisia LEDejä korkearesoluutioisen näytön luomiseen, jossa on parempi kontrasti ja energiatehokkuus.

Lähteet:

– [Lähteen otsikko]: [Lähde]

– [Lähteen otsikko]: [Lähde]