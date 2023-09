Apple esittelee uuden Apple Watch Series 9:n parannetuilla ominaisuuksilla

By

Apple piti tänään odotetun tapahtumansa ja esitteli joukon uusia laitteistoja. Tapahtuman kohokohta oli heidän puettavien mallistonsa uusimman lisäyksen, Apple Watch Series 9:n, julkistaminen.

Uuden älykellon voimanlähteenä on huippuluokan S9-siru, jonka suorituskyky on 60 % parempi ja GPU 30 % nopeampi edeltäjäänsä verrattuna. Apple Watchin tuotemarkkinoinnin johtaja Deidre Caldbeck kutsui sitä "kaikkiaan tehokkaimmaksi kellosiruksi".

Yksi Series 9:n tärkeimmistä parannuksista on parannettu sanelu, jota on parannettu jopa 25 %. Tämä parannus tekee äänikomennoista ja vuorovaikutuksesta Sirin kanssa entistä saumattomampaa käyttäjille.

Series 9 esittelee useita jännittäviä uusia ominaisuuksia. Käyttäjät voivat nyt käyttää terveystietoja Sirin avulla, mikä mahdollistaa heidän kuntonsa ja hyvinvointinsa kätevän seurannan. Toisen Name Drop -nimisen ominaisuuden avulla käyttäjät voivat jakaa henkilökohtaisia ​​tietoja muiden lähellä olevien käyttäjien kanssa, joilla on myös Apple Watch Series 9. Lisäksi Double Tap -ominaisuuden avulla käyttäjät voivat ohjata kellon toimintoja napauttamalla etusormea ​​ja peukaloa kädessä, jota he käyttävät katsella.

Apple on myös kaksinkertaistanut näytön kirkkauden, mikä takaa paremman näkyvyyden jopa kirkkaassa auringonvalossa. Toinen käytännöllinen lisäys on mahdollisuus pingata iPhonesi suoraan kellosta, mikä helpottaa puhelimen paikantamista, kun se katoaa.

Muissa uutisissa on ollut spekulaatioita ja vihjeitä siitä, että uusin iPhone tulee varustettuna USB-C-liittimellä. Vaikka tätä ei ole virallisesti vahvistettu, toimitusketjun lähteet ja viimeaikaiset raportit viittaavat siihen, että Apple saattaa olla tekemässä vaihtoa. Tämä muutos avaisi nopeammat latausnopeudet ja paremman yhteensopivuuden muiden USB-C-laitteiden kanssa.

Nämä Applen tapahtuman jännittävät ilmoitukset osoittavat heidän sitoutumisensa ylittää teknologian rajoja ja toimittaa innovatiivisia tuotteita, jotka parantavat käyttökokemusta.

