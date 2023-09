Applen toimittaja Foxconn toimittaa Intiassa valmistetun iPhone 15:n, joka laajentaa valmistusta Kiinan ulkopuolelle

By

Applen toimittaja Foxconn aloittaa Made in India iPhone 15:n toimitukset vain viikkoja sen jälkeen, kun älypuhelimet on julkaistu Kiinan tehtailta. Tämä Applen liike on osa monivuotista aloitetta tuotannon monipuolistamiseksi Kiinan ulkopuolelle ja toimitusketjun haavoittuvuuksien vähentämiseksi. IPhoneiden kokoonpano Intiassa ei ainoastaan ​​auta Applea laajentamaan tuotantokapasiteettiaan, vaan myös lieventämään Washingtonin ja Pekingin välisten jännitteiden aiheuttamaa kaupan epävarmuutta.

Foxconnin tehtaalla Sriperumbudurissa Tamil Nadussa tulee olemaan ratkaiseva rooli uusimpien iPhone-laitteiden toimittamisen helpottamisessa. IPhone 15:n tuotanto Intiassa riippuu kuitenkin pääasiassa tuonnin kautta hankittujen komponenttien saatavuudesta sekä Chennain lähellä sijaitsevan Foxconnin tehtaan tuotantolinjojen sujuvasta laajentamisesta.

Foxconnin lisäksi muiden Intiassa toimivien Applen toimittajien, kuten Pegatron Corp.:n ja Tata Groupin pian ostaman Wistron Corp. -tehtaan, odotetaan myös aloittavan iPhone 15:n kokoonpanon. Tämä vahvistaa entisestään Applen valmistusasemaa Intiassa.

IPhone 15 julkaistaan ​​tänään Wonderlust-tapahtumassa muiden ilmoitusten kanssa, mukaan lukien uusi Apple Watch -sarja ja Apple AirPods. IPhone 15- ja 15 Plus -malleissa odotetaan olevan lasinen takaosa ja alumiinisivut, kun taas kalliimmissa Pro-versioissa on kuulemma vaihdettu titaanisuunnitteluun, mikä tekee niistä kestävämpiä ja kevyempiä.

Kaiken kaikkiaan Applen päätös valmistaa iPhoneja Intiassa on strateginen askel monipuolistaakseen toimitusketjuaan ja vähentääkseen riippuvuuttaan Kiinasta. Laajentamalla tuotantoaan Kiinan ulkopuolelle Apple pyrkii varmistamaan kriittisten tuotteidensa kestävämmän ja turvallisemman toimituksen.

