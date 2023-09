Apple tukee Kalifornian senaatin lakia, joka edellyttää kasvihuonekaasujen raportointia

By

Apple on julkisesti hyväksynyt Kalifornian senaatin lakiehdotuksen, joka velvoittaisi suuret yritykset raportoimaan kasvihuonekaasupäästöistään vuosittain. Senaattori Scott Wienerin ehdottaman lakiehdotuksen tavoitteena on saada yritykset vastuuseen ilmastonmuutoksen edistämisestä.

Applen valtio- ja paikallishallinnon johtajan D. Michael Foulkesin allekirjoittamassa kirjeessä yhtiö ilmaisi mittauksen ja raportoinnin tärkeyden ympäristövaikutusten ymmärtämisessä. Apple tukee lakia muiden suurten yritysten, kuten Adoben, Ikean ja Microsoftin, kanssa.

Jos laki hyväksytään, se vaatisi julkisia ja yksityisiä yhtiöitä, joiden vuotuinen liikevaihto on yli miljardi dollaria ja jotka toimivat Kaliforniassa, paljastamaan tarkistetut tiedot planeetan lämpenemisestä. Tämä askel on merkittävä askel kohti läpinäkyvyyttä ja ilmastotoimia, mikä korostaa yritysten tarvetta ottaa vastuuta ympäristöjalanjäljestään.

Lisäksi käsittelyssä on erillinen lakiesitys, joka vaatisi Kaliforniassa toimivia yrityksiä, joiden liikevaihto on 500 miljoonaa dollaria, raportoimaan ilmastoon liittyvistä taloudellisista riskeistä. Tämä sisältäisi tiedot siitä, ovatko he budjetoineet ilmastovaikutuksista johtuvia lisääntyneitä vaatimustenmukaisuus- ja vakuutuskustannuksia.

Apple kiittää erityisesti sitä, että lakiehdotukseen on sisällytetty Scope 3 -päästöt, jotka sisältävät yritysten toimitusketjuihin ja loppukäyttäjiin liittyvät epäsuorat päästöt. He ehdottavat myös, että toiminnasta ja energian käytöstä aiheutuviin päästöihin liittyvien Scope 1- ja Scope 2 -päästöjen tietojen keräämiseen, laadunvalvontaan ja kolmannen osapuolen tarkasteluun varataan riittävästi aikaa.

Applen hyväksymä lainsäädäntö heijastaa suuryritysten kasvavaa tunnustamista, että avoimuus ja raportointi ovat olennaisia ​​ilmastonmuutoksen torjunnassa. Julkaisemalla päästöjään yritykset voivat ottaa konkreettisia askelia vähentääkseen ympäristövaikutuksiaan ja edistääkseen maailmanlaajuisia kestävän kehityksen ponnisteluja.

