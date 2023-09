Apple julkisti uuden iPhone 15 -malliston, jossa on alennuksia irlantilaisille käyttäjille

Apple on julkistanut virallisesti uusimman iPhone- ja älykellosarjansa julkistamalla iPhone 15 -sarjan ja Apple Watch Series 9:n. Vaikka teknologiajätti on nostanut iPhone-laitteidensa hintoja Yhdysvalloissa, irlantilaiset käyttäjät saavat alennusta. iPhone 15 Pron hinta alkaa 1,239 100 eurosta, mikä on 15 euron alennus viime vuoden mallista. iPhone 979:n hinta alkaa 1,029 eurosta, kun se vuosi sitten oli 15 1,129 euroa. Myös iPhone 1,179 Plus:n hintaa on alennettu XNUMX XNUMX eurosta XNUMX XNUMX euroon.

Apple pyrkii parantamaan yleistä käyttökokemusta uusilla laitteillaan huolimatta nykyisen elinkustannuskriisin aiheuttamista haasteista. Uudet iPhonet lupaavat parempaa puhelun laatua, valokuvausta ja standardin USB-latausportin käyttöönottoa. iPhone 15 Pro -malleissa on muokattava toimintapainike, kun taas iPhone 15 Prossa on kestävämpi titaanirakenne ja tehokkaampi kamerajärjestelmä.

IPhone 15 -sarja varustetaan A16-sirulla, kun taas Pro-malleissa on päivitetty A17-siru. IPhone 15 on myös ottanut käyttöön USB C -liitännän latausta ja tiedonsiirtoa varten EU:n asettaman määräajan mukaisesti latauksen standardoimiseksi vuoteen 2024 mennessä. Lisäksi Apple on laajentanut iPhonen hätäsatelliittiominaisuuksia ja lisännyt satelliitin kautta tapahtuvan Roadside Assistance -palvelun.

Apple on myös esitellyt Apple Watch Series 9:n, jossa on eleohjaustoiminto, Siri-pyyntöjen käsittely itse kellossa ja parannettu integraatio HomePodin kanssa. Yritys asettaa edelleen kestävän kehityksen etusijalle pyrkien poistamaan muovin pakkauksista, käyttämään 100-prosenttisesti kierrätettyjä materiaaleja ja luottamaan puhtaisiin, uusiutuviin energialähteisiin.

Määritelmät:

– USB C: Universaali sarjaväyläliitäntä, jota käytetään yleisesti lataamiseen ja tiedonsiirtoon elektronisissa laitteissa.

– A16- ja A17-sirut: Viittaa Apple-laitteissa käytettyihin prosessoreihin, joista A17 on uudempi ja tehokkaampi versio.

– Hätäsatelliittiominaisuudet: Laitteen kyky muodostaa yhteys satelliittiverkkoon viestintää ja apua varten hätätilanteissa.