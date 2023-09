Apple aikoo julkistaa iPhone 15:n USB-C-latauksella

By

Apple aikoo julkaista odotetun iPhone 15:n, ja huhujen mukaan se luopuu patentoidusta Lightning-laturistaan ​​USB-C-latauksen hyväksi. Tämä muutos mahdollistaisi yleisen latauksen ja virtaviivaistaisi latausprosessia eri laitteissa ja merkeissä.

Euroopan unioni hyväksyi viime vuonna lain, joka velvoittaa älypuhelimet, tabletit ja muut pienet laitteet tukemaan USB-C-latausta vuoteen 2024 mennessä. Lain tavoitteena on vähentää niiden laturien ja kaapeleiden määrää, joita kuluttajien on käsiteltävä uusia laitteita ostaessaan. edistää yhteensopivuutta eri valmistajien valmistamien laitteiden välillä.

Vaikka tämä muutos saattaa tuntua merkittävältä iPhonen kannalta, Apple on jo siirtänyt iPadit ja MacBookit USB-C-lataukseen. Yritys on kuitenkin vastustanut muutosta iPhonessa. Applen maailmanlaajuisesta markkinoinnista vastaava johtaja Greg Joswiak korosti aiemmin Lightning-laturin arvoa ja yleisyyttä, mutta myönsi, että yritys noudattaisi EU:n mandaattia.

EU:n päätös on linjassa sen pyrkimysten kanssa käsitellä sähköistä jätettä. Siirtyminen USB-C-laturiin voi kuitenkin aluksi tuottaa enemmän sähköjätettä, kun ihmiset luopuvat Lightning-kaapeleistaan. Applen on todennäköisesti kehitettävä Lightning-kaapelin kierrätysohjelma ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Applen vastustuksen takana on myös taloudellisia syitä. Lightning-laturi on ollut Applelle kannattava tulonlähde sekä Lightning-kaapeleiden myynnin että sen Made For iPhone -ohjelman kautta kulkevien kolmansien osapuolien lisävarusteiden ja kaapeleiden kautta. Siirtyminen USB-C:hen luopuisi osan tästä hallinnasta ja siirtyisi avoimempaan ja universaalimpaan ekosysteemiin.

On edelleen epäselvää, toteutetaanko siirtyminen USB-C:hen kaikissa iPhone 15 -malleissa vai rajoitetaanko Pro-laitteisiin. Siirtymisen USB-C-lataukseen ei kuitenkaan odoteta olevan ainoa motivaattori kuluttajille päivittämään. Monet mobiililaitteet, mukaan lukien Applen omat iPadit ja MacBookit, käyttävät jo USB-C:tä, joten latausjohtojen pääsyn ei pitäisi olla vaikeaa tai kallista.

Pitkällä aikavälillä yleisellä laskutusjärjestelmällä on selkeitä etuja kuluttajille. Tämä kytkin myös mukauttaa iPhonet muiden laitteiden kasvavaan USB-C-käyttötrendiin. Vaikka voidaankin spekuloida mahdollisesta siirtymisestä langattomaan lataukseen tulevaisuudessa, sitä rajoittaa tällä hetkellä hitaampi latausnopeus verrattuna langalliseen lataukseen.

Lähteet:

- "Apple esittelee iPhone 15:n USB-C-latauksella, mikä merkitsee mahdollista Lightning-kaapelin aikakauden loppua" (CNN)

– Lightning-laturin määritelmä: Applen laitteilleen kehittämä oma latauskaapeli.

– USB-C-laturin määritelmä: yleinen latausstandardi, joka mahdollistaa nopeamman latauksen ja yhteensopivuuden eri laitteiden ja merkkien välillä.