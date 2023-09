Applen sirut valmistetaan Yhdysvalloissa, mutta pakkaus on edelleen tehty Taiwanissa

By

The Informationin mukaan Taiwan Semiconductor Manufacturing Companyn (TSMC) valmistamat Applen sirut valmistetaan uudessa tehtaassa Phoenixissa, Arizonassa, kuten Applen toimitusjohtaja Tim Cook ilmoitti. Nämä sirut on kuitenkin lähetettävä takaisin Taiwaniin koottavaksi, koska Arizonan tehtaalla ei ole tarvittavia tiloja kehittyneempien sirujen pakkaamiseen.

Pakkaus on sirunvalmistuksen viimeinen vaihe, jossa komponentit kootaan kotelon sisään nopeuden ja tehon tehostamiseksi. Vaikka iPadien ja Macien sirut voidaan pakata Taiwanin ulkopuolelle, iPhonen sirut on koottava maassa. Apple on käyttänyt tätä pakkausmenetelmää vuodesta 2016 lähtien.

Applen lisäksi TSMC:llä on myös muita asiakkaita, kuten NVIDIA, AMD ja Tesla, joiden sirumallit, mukaan lukien NVIDIAn H100, on myös lähetettävä takaisin Taiwaniin pakkaamista varten. Googlen kerrotaan käyttävän iPhonessa käytettyä edistyksellistä pakkausta myös tulevissa Pixel-puhelimissaan.

Yhdysvaltain hallitus on CHIPS-lain kautta varannut huomattavan rahoituksen kannustaakseen sirujen valmistusta Yhdysvalloissa ja vähentääkseen riippuvuutta ulkomaisista toimittajista. Tällä toimenpiteellä pyritään vahvistamaan Yhdysvaltain puolijohdeteollisuutta Kiinan kanssa Taiwanista aiheutuvien jännitteiden keskellä.

Vaikka hallitus on perustanut kansallisen Advanced Packaging Manufacturing -ohjelman tuodakseen lastupakkauksia Yhdysvaltoihin, se saa huomattavasti vähemmän rahoitusta sirujen valmistukseen verrattuna. Institute of Printed Circuits totesi, että tämä on osoitus pakkausten priorisoinnin puutteesta. TSMC:llä ei ole suunnitelmia rakentaa pakkauslaitoksia Yhdysvaltoihin korkeiden kustannusten vuoksi, ja se tulee todennäköisesti tarjoamaan mitä tahansa tulevaa pakkausmenetelmää Taiwanissa.

