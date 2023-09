Apple ottaa USB-C-standardin käyttöön tulevissa iPhone-julkaisuissa

Vuosien vastustuksen jälkeen Apple Inc. on vihdoin antautunut USB-C-standardille ja käyttää sitä kaikissa tulevissa iPhone-julkaisuissa. Yhtiö on käyttänyt omaa Lightning-porttiaan laitteiden lataukseen vuodesta 2012. Vaikka Lightning-portti on ollut Applelle ainutlaatuinen myyntivaltti, se on ollut taakka myös kuluttajille vaihtokaapeleiden korkeiden kustannusten vuoksi.

Päätös siirtyä USB-C:hen tehdään sen jälkeen, kun Euroopan unioni (EU) allekirjoitti yhteisen laturimandaatin lokakuussa 2022. Valtuutuksen mukaan kaikissa EU:ssa myytävissä matkapuhelimissa, tableteissa ja kameroissa tulee olla USB Type-C -lataus. portti. Kannettavat seuraavat perässä vuonna 2026. Direktiivi otettiin käyttöön turhien laturien ostojen vähentämiseksi ja latauksen yhtenäistämiseksi eri laitteissa.

Apple on vastustanut jyrkästi yhteistä laturimandaattia väittäen, että se tukahduttaa innovaatiot. Yritys on kuitenkin sittemmin myöntänyt, ettei sillä ole muuta vaihtoehtoa kuin noudattaa vaatimuksia. Itse asiassa Apple sisällytti USB-C:n iPad Airiinsa jo vuonna 2020 ja 10. sukupolven iPadiin vuonna 2022. Nyt yritys laajentaa tämän standardoinnin iPhone-tilaan.

Siirtyminen USB-C:hen tuo mukavuutta kuluttajille, sillä heidän ei enää tarvitse kantaa mukanaan useita latauskaapeleita eri laitteille. Lisäksi se todennäköisesti alentaa vaihtokaapeleiden kustannuksia, koska USB-C-kaapelit ovat helpommin saatavilla ja yleensä halvempia kuin Lightning-kaapelit.

Applen päätös ottaa käyttöön USB-C-standardi tulevissa iPhone-julkaisuissa julkistetaan virallisesti 12. syyskuuta iPhone 15:n julkaisun myötä. Tämä merkitsee Applen aikakauden loppua ja yleisemmän latauskokemuksen alkua kuluttajille.

