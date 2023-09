Applen osakkeet putoavat Kiinan rajoitusten vuoksi

By

Applen osakkeet saivat merkittävän iskun viime viikolla sen jälkeen, kun raporttien mukaan Kiina asettaa rajoituksia valtion työntekijöille iPhonen ja muiden Applen laitteiden käyttämisestä työtarkoituksiin. Nämä rajoitukset ovat herättäneet huolta sijoittajien keskuudessa, varsinkin kun otetaan huomioon, että Kiinan osuus Applen liikevaihdosta on noin 20 prosenttia. Mahdollinen vahinko Applen liiketoiminnalle ennen sen uutta iPhone-julkaisutapahtumaa nimeltä "Wonderlust", joka on suunniteltu tiistaille, on johtanut sijoittajien luottamuksen laskuun.

Eräs analyytikko, Thiago Kapulskis Itau BBA:sta, uskoo, että osakkeen nykyistä arvostusta on vaikea ymmärtää kasvun hidastuessa. Historiallisesti Applen osakkeen hinta-tulos (P/E) -suhde on noin 19. Covid-19-pandemian vauhdittaman lisääntyneen kysynnän vuoksi osakkeella käydään tällä hetkellä 27-kertaista P/E-arvoa. Tästä huolimatta yhtiö on raportoinut kahtena peräkkäisenä vuosineljänneksenä laskeneen kokonaisliikevaihdon ja nettotuloksen. Kapulskis ehdottaa, että nämä tekijät tekevät siitä sopivan ajan oikosulkea osakkeen ennustettu 9 % pudotus nykyisestä tasosta.

Kiinan mahdollinen vaikutus Applen liikevaihtoon on toinen huolenaihe. Vaikka rajoitukset koskevat tällä hetkellä vain julkisia työntekijöitä, Kapulskis arvioi kokonaisvaikutuksen tuloihin jäävän alle prosentin. Toinen skenaario, joka spekuloi negatiivisella tunteella ja laajemmalla boikottiin, joka on samankaltainen kuin Niken kaltaisten merkkien aiemmat tapaukset, saattaa johtaa Applen 1 prosentin tulonmenetyksiin.

Näistä huolista huolimatta Kapulskis pidättelee osakkeen oikosulkua toistaiseksi. "Wonderlust" -tapahtumalla, jonka aikana Applen odotetaan julkistavan uuden iPhone 15:n, Apple Watch Series 9:n, päivitetyn AirPods-mallin ja iPad mini 7:n, voi olla merkittävä vaikutus osakkeen suorituskykyyn. Kapulskis kuitenkin ehdottaa, että institutionaaliset sijoittajat ovat kääntyneet negatiiviseksi Applen osakkeista ja voivat rajoittaa osakkeen mahdollista nousua.

Kaiken kaikkiaan huoli Kiinan ja Applen nykyisestä arvostamisesta jatkuu, mutta "Wonderlust"-tapahtuman vaikutukset ja institutionaalisten sijoittajien tunteet vaikuttavat todennäköisesti osakkeen tulevaan kehitykseen.

Lähteet:

– Itaun BBA-analyytikko Thiago Kapulskis

– CNBC:n "Street Signs Europe"

– Bank of America analyytikot