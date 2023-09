Apple julkisti iOS 17:n julkaisupäivän

Apple on vihdoin paljastanut iOS 17:n julkaisupäivän äskettäisessä tapahtumassaan. Ohjelmiston uusin versio on saatavilla ilmaiseen päivitykseen maanantaina 18. syyskuuta. Tämä ilmoitus tulee Applen käyttäjien suuren odotuksen jälkeen, koska ohjelmisto julkistettiin ensimmäisen kerran WWDC-tapahtumassa kesäkuussa. iOS 17:n odotetaan muuttavan iPhone-kokemuksen täysin.

Ennen virallista julkaisua iOS 17:n beta-versio oli testaajien saatavilla. Täysi versio on nyt kuitenkin kaikkien saatavilla. On olemassa useita jännittäviä ominaisuuksia, jotka ovat herättäneet huomiota käyttäjien keskuudessa. Yksi näistä ominaisuuksista on päivitys FaceTimeen, jonka avulla käyttäjät voivat jättää videovastaajaviestejä. Lisäksi NameDrop-niminen työkalu antaa käyttäjille mahdollisuuden jakaa yhteystietoja helposti pitämällä puhelimiaan lähellä toisiaan. Järjestämisestä nauttiville on myös esitelty uusi päiväkirjasovellus.

Yksi merkittävä parannus, joka on herättänyt monien kiinnostuksen, on lupaus parannetusta automaattisesta korjausominaisuudesta. Tämän päivitetyn automaattisen korjauksen sanotaan oppivan käyttäjän mieltymyksistä ja eliminoivan tahattomien sanankorvausten turhautumisen.

Julkaisupäivänä 18. syyskuuta iOS 17:ää voi käyttää päivittämällä ohjelmisto. Näin käyttäjät voivat nauttia kaikista uusista ja parannetuista ominaisuuksista, jotka on otettu käyttöön. Apple tarjoaa edelleen edistysaskeleita, jotka parantavat asiakkaidensa käyttökokemusta.

Lähteet:

– Applen tapahtumailmoitus