Apple Event 2023: Voiko iPhone 15 kääntää suunnan Apple Inc:lle?

Apple Inc:n odotettu iPhonen julkistaminen on aina merkittävä hetki yritykselle, ja tämän vuoden tapahtumalla on vieläkin enemmän painoarvoa. Uuden iPhone 15 -malliston esittelyn myötä Apple pyrkii kääntämään hitaan myynnin ja herättämään kuluttajien innostuksen uudelleen.

Teknologian jättiläinen kohtaa useita haasteita, mukaan lukien älypuhelinten kysynnän laajempi hidastuminen ja huoli yrityksen läsnäolosta Kiinassa, sen suurimmalla kansainvälisellä markkina-alueella. Lisäksi päätös siirtyä USB-C-latausstandardiin ei välttämättä sovi kuluttajille, jotka ovat keränneet Lightning-lisätarvikkeita.

On kuitenkin olemassa lupaavia tekijöitä, jotka toimivat Applen hyväksi. IPhone on edelleen yhtiön kannattavin tuote, jonka osuus sen myynnistä on noin puolet. Applen kyky tarjota korkealaatuisia malleja ainutlaatuisilla ominaisuuksilla on myös auttanut sitä ylläpitämään kysyntää ja veloittamaan korkeampia hintoja.

Huolimatta älypuhelinmarkkinoiden yleisestä lamasta, Apple on menestynyt kilpailijoitaan paremmin. Vaikka iPhone-toimitukset putosivat 2 % viimeisellä neljänneksellä, Samsung Electronics Co. koki paljon jyrkemmän, 15 %:n laskun. Tämä suhteellinen joustavuus on auttanut Applea kasvattamaan markkinaosuuttaan alalla.

Yksi mahdollinen este Applelle on iPhone 15:n vastaanotto Kiinassa. Vaikka Kiinan markkinat ovat olleet yritykselle valopilkku, viimeaikaiset hallituksen kiellot ja kilpailu Huawei Technologies Co:n kanssa ovat herättäneet huolta Applea kohtaan tunnetun mielipiteen mahdollisesta heikkenemisestä. Apple on kuitenkin kohdannut samanlaisia ​​haasteita aiemmin ja onnistunut toipumaan.

Kun Apple esittelee uusimman iPhonensa ja päivitykset muihin tuotteisiin, kuten Apple Watchiin ja AirPodeihin, kaikki katseet kohdistuvat yrityksen suorituskykyyn. Lomakausi toimii lakmuskokeena Applen kyvylle voittaa nämä haasteet ja saada takaisin vauhtia älypuhelinmarkkinoilla.

