Anthropic julkaisee Claude Pro -tilaussuunnitelman AI Chatbotille

By

Anthropic, entisten OpenAI-työntekijöiden perustama AI-startup, on julkistanut ensimmäisen kuluttajille suunnatun premium-tilaussuunnitelmansa nimeltä Claude Pro. Tämä suunnitelma on saatavilla Claude 2:lle, Anthropicin tekoälyllä toimivalle chatbotille, joka analysoi tekstiä. Kuukausimaksulla, joka on 20 dollaria Yhdysvalloissa tai 18 puntaa Isossa-Britanniassa, Claude Pron tilaajat saavat "5x enemmän käyttöä" verrattuna ilmaiseen tasoon, mahdollisuuden lähettää enemmän viestejä, ensisijaisen pääsyn vilkkaina aikoina ja varhaisen pääsyn. uusiin ominaisuuksiin.

Anthropic on hinnoitellut Claude Pron samalla tavalla kuin OpenAI:n ChatGPT Plus, joka on Claude 2:n kilpailijan ChatGPT:n maksullinen suunnitelma. Käyttäjät ovat valinneet Clauden päivittäiseen tekoälyavustajakseen sen pitkien kontekstiikkunoiden, nopeampien tulosten ja monimutkaisen vuoksi. päättelykykyä Anthropicin blogikirjoituksen mukaan. Uuden Claude Pro -tilauksen ansiosta käyttäjät voivat nyt käyttää viisi kertaa enemmän uusinta mallia.

Anthropic selittää, että Claude Pro -käyttäjät voivat odottaa lähettävänsä vähintään 100 viestiä Claude 2:lle kahdeksan tunnin välein viestirajan nollautuessa. Tämä on toisin kuin ChatGPT Plus -tilaajat, jotka ovat rajoitettuja 50 viestiin kolmessa tunnissa. Nämä rajoitukset ovat olemassa, koska Claude 2:n kaltaisten tekoäly-chatbottien käyttäminen vaatii merkittäviä laskentaresursseja, etenkin kun käsitellään suuria liitteitä ja pitkiä keskusteluja.

Anthropicin pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää "seuraavan sukupolven algoritmi tekoälyn itseoppimiseen", jonka avulla voidaan luoda virtuaalisia avustajia, jotka pystyvät vastaamaan sähköposteihin, tekemään tutkimusta sekä tuottamaan taidetta ja kirjoja. Yhtiö on kerännyt tähän mennessä 1.45 miljardia dollaria rahoitusta, mutta se arvioi tarvitsevansa 5 miljardia dollaria seuraavan kahden vuoden aikana visionsa saavuttamiseksi. Suurin osa tästä rahoituksesta kohdennetaan laskentakapasiteetin tukemiseen Anthropicin mallien koulutuksen tukemiseksi, sillä mallit perustuvat kymmenientuhansien GPU:iden klustereihin.

Anthropic palvelee tällä hetkellä huomattavaa määrää asiakkaita ja kumppaneita, mukaan lukien Quora, joka tarjoaa pääsyn Claude 2:een ja Claude Instantiin generatiivisen AI-sovelluksensa Poe kautta. Yhtiö kohtaa kuitenkin kilpailua Coheren ja AI21 Labsin sekä OpenAI:n kanssa, joka hallitsee tekoälytyökalujen markkinoita miljoonien kehittäjien kanssa, jotka käyttävät sen palveluita, ja ensi vuoden liikevaihdon odotetaan olevan miljardi dollaria.

Lähteet: Anthropic, OpenAI