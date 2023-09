Milloin Pixel-laitteesi saa Android 14 -päivityksen?

Google valmistautuu julkaisemaan uusimman Android-päivityksensä, Android 14:n, joka lupaa tuoda joitain laatuparannuksia ja pieniä ominaisuuksia parantaakseen käyttökokemusta. Vaikka siinä ei ehkä ole samoja uraauurtavia ominaisuuksia ja käyttöliittymän muutoksia kuin Android 12:ssa, se on silti innokkaasti odotettu päivitys.

Jos omistat Pixel-laitteen, sinun on ilo tietää, että Android 14:n vakaa päivitys on aivan nurkan takana. 4. lokakuuta alkaen kaikki Pixel-laitteet, mukaan lukien Pixel 4a 5G, saavat päivityksen. Mielenkiintoista on, että tämä on myös Pixel 8 -sarjan julkaisupäivä.

Niille, jotka ovat kiinnostuneita muista Android-valmistajista, on luettelo Android 14 -yhteensopivista laitteista. Tämä luettelo sisältää kaikki OEM-valmistajat ja heidän laitteet, jotka saattavat saada Android 14 -päivityksen tulevaisuudessa.

On syytä huomata, että Android 14:n julkaisupäivä on hieman viivästynyt. Alun perin sen piti julkaista syyskuun 4. päivänä, mutta se on siirretty lokakuulle. Tämä tarkoittaa, että muiden valmistajien laitteet, kuten OnePlus ja Samsung, jotka olivat suunnitelleet julkaisevansa päivitetyt versionsa samassa kuussa kuin Google, saattavat joutua siirtämään päivityksensä myös lokakuulle.

Jos haluat kokeilla Android 14:ää ennen sen virallista julkaisua, voit rekisteröidä Pixel-laitteesi Beta-ohjelmaan. Beta-versio on saavuttanut alustan vakauden ja sen pitäisi olla suhteellisen vakaa. Jos kuitenkin haluat välttää piilotettujen bugien kohtaamisen, saattaa olla viisasta odottaa viralliseen julkaisupäivään.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Android 14 on aivan nurkan takana Pixel-laitteiden omistajille. Se lupaa tuoda joitain laatuparannuksia ja pieniä ominaisuuksia parantaakseen käyttökokemusta. Muiden Android-laitteiden käyttäjille julkaisupäivä saattaa viivästyä hieman. Halusitpa sitten ilmoittautua Beta-ohjelmaan tai odottaa virallista julkaisua, Android 14 on ehdottomasti odotettava.

