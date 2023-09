Ubisoft tarjoaa päivityksen Xdefiantin julkaisupäivämäärästä ja kehitystilasta

Ubisoft on äskettäin jakanut tärkeän päivityksen tulevan pelinsä, Xdefiantin, julkaisupäivämäärästä ja kehitystilanteesta. Tuottaja Mark Rubin paljasti virallisilla verkkosivuillaan julkaisemassaan viestissä, että peli ei läpäissyt Sonyn ja Xboxin lähetysprosessia, mikä johti yhteensopivuusongelmiin, jotka on ratkaistava ennen kuin julkaisupäivä voidaan vahvistaa.

Rubin selitti, että yritys sai ensimmäiset hakuprosessin tulokset elokuun puolivälissä, mikä osoitti, että peli ei täyttänyt vaatimustenmukaisuuden edellyttämiä vaatimuksia. Tämä paljastus tuli tiimille yllätyksenä, sillä he olivat aliarvioineet vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi tarvittavan työn määrän.

Tämän seurauksena Ubisoft ei pysty tällä hetkellä antamaan tarkkaa julkaisupäivää Xdefiantille. Sen sijaan he keskittyvät sääntöjenmukaisuuteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen ja valmistelemaan uutta esitystä alustan haltijoille. Jos lähetys menee läpi, peli voidaan mahdollisesti julkaista syyskuun puolivälissä. On kuitenkin mahdollista, että ehdollinen hyväksyntä voidaan antaa, mikä vaatii 1. päivän korjaustiedoston, jossa on lopulliset korjaukset. Tällaisessa tilanteessa julkaisupäivä siirrettäisiin lokakuun alkuun/puoleenväliin.

Näistä epävarmuustekijöistä huolimatta Rubin vakuutti faneille, että Ubisoft on edelleen sitoutunut avoimuuteen ja pelaajien palautteen kuuntelemiseen. Joukkue on jo sisällyttänyt pelin kehitykseen pelaajapyyntöjä, kuten Map Votingin ja tulevan S&D-tyyppisen tilan. Rubin korosti, että Xdefiant on tarkoitettu peliksi yhteisölle, ja Ubisoft on omistautunut tarjoamaan parhaan mahdollisen kokemuksen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Xdefiantin fanien on odotettava hieman kauemmin pelin julkaisua, sillä Ubisoft toimii varmistaakseen yhteensopivuuden Sonyn ja Xboxin kanssa. Tiimi käsittelee aktiivisesti lähetysprosessin aikana havaittuja ongelmia ja toivoo voivansa antaa kiinteän julkaisupäivän mahdollisimman pian.

Lähde: Ubisoft Ubisoftin virallisen verkkosivuston kautta