Dorsett AMTD Singaporen Dao saa kaksi teollisuuspalkintoa

Ranskassa toimiva kattava digitaalisten ratkaisujen alusta AMTD Digital Inc. on iloinen voidessaan ilmoittaa, että sen tytäryhtiö Dao by Dorsett AMTD Singapore on palkittu kahdella suurella alan palkinnolla. Palveluhuoneistohotelli, josta AMTD Digital omistaa 51 %, on saanut World Travel Awards -kilpailun Aasian johtavat palvelut 2023 -palkinnon ja AltoVita Singaporen "Best Interior Design Award 2023" -palkinnon.

World Travel Awards on erittäin arvostettu ohjelma matkailu- ja matkailualalla, ja tämän palkinnon voittaminen on maailmanlaajuisesti tunnustetun huippuosaamisen symboli. AltoVita puolestaan ​​on online-yritysmajoitusalustan operaattori, joka tunnetaan yritysohjelmistostaan, joka tarjoaa pääsyn laajaan asuntovaihtoehtoverkostoon maailmanlaajuisesti.

Nämä tunnustukset ovat osoitus luottamuksesta ja tuesta, jonka Dao by Dorsett AMTD Singapore on saanut asiakkailtaan, vierailta ja yhteistyökumppaneilta. Osana AMTD Groupia, joka omistaa myös maailmanlaajuisen muotimediayhtiön L'Officiel Inc. SAS:n, AMTD Digital on omistautunut tarjoamaan poikkeuksellista vieraanvaraisuutta ja VIP-elämyksiä.

AMTD Digital Inc. on kattava digitaalisten ratkaisujen alusta, joka toimii eri sektoreilla, mukaan lukien digitaaliset ratkaisupalvelut, digitaalinen media, sisältö- ja markkinointipalvelut, digitaaliset investoinnit sekä majoitus- ja VIP-palvelut. Se toimii AMTD SpiderNet -ekosysteemin ytimenä integroimalla ja vahvistaen erilaisia ​​digitaalisia yrityksiä sen ekosysteemissä.

AMTD Assets Group, AMTD Digitalin tytäryhtiö, keskittyy kiinteistömarkkinoihin ja on erikoistunut vieraanvaraisuuteen ja elämäntapakonsepteihin maailmanlaajuisesti. Yritys omaksuu asiakaslähtöisen lähestymistavan ja tarjoaa VIP-jäsenyyspalveluita tyylikkäissä hotelleissa ja palveluhuoneistoissa, kiinteistöjen vuokrausta, ruokaa ja juomaa sekä klubijäsenpalveluja suurimmissa kaupungeissa ympäri maailmaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Dao by Dorsett AMTD Singaporen viimeaikaiset palkinnot vahvistavat sen sitoutumisen tarjota asiakkailleen poikkeuksellista palvelua ja kokemuksia. Osana AMTD Digital Inc.:n ekosysteemiä yhtiö pyrkii edelleen huippuosaamiseen hotelli- ja digitaalisten ratkaisujen alalla.

