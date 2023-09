Hanki Ultimate Portable Workstation kannettavalla KYY-näytöllä

Yhteenveto: Päivitä etätoimistosi asetukset KYY Portable Monitorilla, joka on nyt myynnissä 48 % alennuksella Amazonissa. Tämä kevyt ja monipuolinen näyttö on yhteensopiva kannettavien tietokoneiden, älypuhelimien, pelikonsolien ja muiden kanssa, joten se on täydellinen työhön ja pelaamiseen tien päällä. Taitettavan rakenteen ja naarmuuntumattoman suojakannen ansiosta KYY Portable Monitor on äärimmäinen kannettava työasema.

Etä- ja hybridikäyttöisten mallien nousu on tehnyt kannettavista näytöistä pakollisen lisävarusteen liikkeellä oleville ammattilaisille. Vaikka sinulla saattaa jo olla tarvittavat etätyötavarat, kannettavan näytön avulla voit vaihtaa etätoimistoasi missä tahansa. Työskenteletpä sitten kahvilassa tai rantahotellihuoneessa, KYY Portable Monitor on täällä apunasi.

Amazon tarjoaa tällä hetkellä 48% alennuksen KYY Portable Monitorista, mikä laskee hinnan vain 114.99 dollariin (alun perin 219.99 dollaria). 4.5 tähden luokituksen ja KYY:n Amazon Choice for Computer Monitors -merkinnän ansiosta tämä näyttö on luotettava ja edullinen vaihtoehto.

Se, mikä erottaa KYY Portable Monitorin muista, on sen monipuolisuus ja kannettavuus. Se mahtuu helposti kantolaukkuun tai matkareppuun kevyen, noin 1.7 kiloa painavan muotoilunsa ansiosta. Näytössä on 15.6 tuuman näyttö ja naarmuuntumattomasta PU-nahasta valmistettu suojakuori. Voit säätää näytön kulmaa haluamallasi tavalla, mikä tekee siitä mukavan käyttää missä tahansa.

KYY Portable Monitor on yhteensopiva useimpien kannettavien tietokoneiden, älypuhelimien, PC-tietokoneiden ja pelikonsolien, kuten PS4:n, Xboxin ja Nintendo Switchin, kanssa. Siinä on kaksi USB Type-C -porttia ja Mini-HDMI-portti nopeaa ja helppoa yhdistämistä varten laitteisiisi. Laadukkaiden visuaalien ansiosta arvioijat ylistävät näyttöä sen "välittömästä tyydytyksestä" ja fantastisesta visuaalisesta kokemuksesta.

Älä missaa tätä upeaa tarjousta. Päivitä etätoimistosi kokoonpano KYY Portable Monitorilla ja nauti työskentelyn joustavuudesta missä tahansa. Muista tutustua muihin tuotesuosituksiin, mukaan lukien parhaat kannettavan tietokoneen tarjoukset, Bluetooth-kuulokkeet ja WiFi-laajentimet.

