Picross e Games löytää uutta elämää Nintendo Switchillä

Kaikki yhdeksän Picross e -sarjan peliä, jotka alun perin julkaistiin 3DS:lle, ovat vihdoin tulossa Nintendo Switchille. Pelit eivät olleet ostettavissa maaliskuusta lähtien, jolloin 3DS eShop suljettiin. Kehittäjä Jupiter on kuitenkin nyt ilmoittanut, että sarjan ensimmäinen peli, Picross S+, julkaistaan ​​Switchille ensi vuonna.

Picross S+ on saatavilla hintaan 3.99 puntaa (tai 5 €/5 dollaria muiden alueiden lukijoille), kun taas loput Picross e -pelit tarjotaan lisäsisältöpaketteina samaan hintaan.

Picross e -sarja julkaistiin alun perin vuosina 2011–2018. Sarjan viimeinen peli, Picross e9, julkaistiin kuitenkin vain Japanissa, joten Japanin ulkopuolella olevat fanit halusivat vihdoin päästä käsiksi peliin.

Tämä Picross e -pelien tuominen Nintendo Switchille saattaa tuntua hieman sekavalta, mutta se varmistaa, etteivät nämä rakastetut pelit haalistu hämärään. Video Game History Foundation on arvioinut, että 87 prosenttia ennen vuotta 2010 julkaistuista peleistä on nyt poissa käytöstä. Tämä mielessä on selvää, että näiden pelien säilyttäminen ja niiden saattaminen uudelle yleisölle on ratkaisevan tärkeää niiden pitkäikäisyyden kannalta pelihistoriassa.

Picross S+ merkitsee jännittävää elpymistä Picross e -sarjalle ja tarjoaa faneille mahdollisuuden nauttia näistä arvoituksellisista seikkailuista jälleen. Lupauksena lisäsisältöpaketteja, tulevaisuus näyttää valoisalta tämän suositun sarjan faneille.

Lähteet:

– NintendoLife