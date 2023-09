Varhaiset Applen Black Friday -tarjoukset: mitä odottaa ja mistä niitä löytää

By

Joulusesonki on aivan nurkan takana, ja se tarkoittaa, että on aika alkaa miettimään jouluostoksiasi. Tekniikan ystäville ja Apple-faneille Black Friday on täydellinen aika hankkia hyviä tarjouksia Applen tuotteista. Vaikka viralliset Black Friday -myynnit ovat vielä muutaman viikon päässä, Applen varhaiset Black Friday -tarjoukset alkavat jo saapua.

Mitä tulee Black Friday -tarjouksiin, tekniset laitteet ovat aina suosittu luokka, eivätkä Apple-laitteet ole poikkeus. Vaikka Apple tarjoaa harvoin alennuksia omista tuotteistaan, löytyy paljon tarjouksia, jos tiedät mistä etsiä. Apple Watcheista AirPodeihin, MacBookeihin ja muihin, voit säästää vempaimia kaikille luettelossasi oleville.

John Thompson, Men's Health Gear and Commerce Editor, kertoo, että joitakin tuotteita, joita kannattaa pitää silmällä tämän lomakauden aikana, ovat AirPods Pro (2nd Gen), Apple Watch Series 8, AirPods Max ja Apple Watch Ultra. Nämä tuotteet ovat olleet markkinoilla nyt yli vuoden, ja kun uusia Applen julkaisuja on tulossa, saattaa tulla yllätysalennuksia.

Mitä tulee älykelloihin, Applen vaihtoehdot integroituvat saumattomasti iOS-ekosysteemiisi. Brändin uusin pudotus, Apple Watch Series 8, sisältää valikoiman terveys- ja kuntoiluominaisuuksia. Jos etsit budjettiystävällisempää vaihtoehtoa, Apple Watch SE (1. sukupolvi ja 2. sukupolvi) tarjoavat samanlaisia ​​toimintoja halvemmalla.

Mitä tulee langattomiin kuulokkeisiin, Applen AirPods ovat suosittu valinta. AirPods Pro ja AirPods Max tarjoavat huippuluokan äänenlaadun, kun taas tavalliset AirPods (2nd Gen) ovat edullisempi vaihtoehto. Jos etsit nappikuulokkeita kuntosalille tai työmatkalle, löydät tarpeisiisi sopivan AirPod-mallin.

Myös Applen iPadit kannattaa harkita Black Friday -myynnin aikana. iPad Air ja iPad Mini ovat työmatka- ja matkaystävällisiä vaihtoehtoja, jotka tarjoavat siirrettävyyden ja mukavuuden. iPad (9. sukupolvi) on budjettiystävällisempi vaihtoehto, joka tarjoaa silti kaikki tabletissa tarvitsemasi ominaisuudet.

Jos etsit uutta kannettavaa tietokonetta, Applen MacBook-valikoima tarjoaa useita vaihtoehtoja. Äskettäin julkaistut MacBook Air ja 2020 MacBook Air ovat tällä hetkellä kaikkien aikojen halvimmalla hinnalla. Vaikka MacBook Pron tarjoukset eivät ole yhtä vaikuttavia juuri nyt, on mahdollista, että näemme parempia alennuksia lähempänä Black Fridayta.

Älä unohda Applen lisävarusteita! Apple-laitteiden yhdistäminen oikeisiin lisävarusteisiin voi parantaa niiden toimivuutta. Harkitse uuden puhelimen laturin tai MagSafe-kaapelin hankkimista, jotka ovat aina hyödyllisiä. AirTags on myös loistava lisävaruste niille, jotka usein hukkaavat omaisuutensa. Jos haluat mieluummin jotain, jossa on värikkäitä, Beats Fit Pro tarjoaa valikoiman vaihtoehtoja, jotka ovat verrattavissa Applen kuulokkeisiin.

Mitä tulee siitä, onko Applella oma Black Friday -myynti, se on edelleen epävarmaa. Aiemmin brändi on tarjonnut alennuksia vain lahjakorteista. Kannattaa kuitenkin aina pitää silmällä Applen ilmoituksia.

Kun etsit parhaita Apple-tarjouksia, on tärkeää tehdä ostoksia. Vaikka Apple itse ei ehkä tarjoa alennuksia tuotteistaan, muut jälleenmyyjät tarjoavat usein. Pidä silmällä verkkokauppiaita, tavarataloja ja teknologiakeskeisiä liikkeitä saadaksesi parhaat tarjoukset.

Black Friday on hyvä aika tehdä upeita tarjouksia Apple-laitteilla. Etsitpä sitten uutta älykelloa, langattomia kuulokkeita, tablettia tai kannettavaa tietokonetta, voit hyödyntää monia aikaisia ​​tarjouksia. Aloita lomaostosten suunnittelu nyt ja ole valmis nappaamaan parhaat tarjoukset, kun viralliset Black Friday -alennukset saapuvat.

