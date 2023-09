Realististen tekoälyäänien luominen: niiden herättämät mahdollisuudet ja kysymykset

By

Maailmassa, jossa tekoälyäänet yleistyvät, on tärkeää ottaa huomioon seuraukset ja mahdolliset seuraukset. Tekoälyjärjestelmät pystyvät tuottamaan todentuntuista puhetta eri kielillä ja äänillä virtuaaliassistenteista, kuten Alexa ja Siri, sekä sovelluksissa, kuten TikTok, kuuluviin ääniin. Äskettäin kolmiosaisessa tekoälyä käsittelevässä minisarjassa David Pierce, The Vergecastin arvostettu toimittaja ja isäntä, kokeili tekoälybottien kouluttamista toistamaan hänen ääntään.

Prosessi sisälsi tekoälybottien koulutuksen käyttämällä skriptejä, olemassa olevaa ääntä aiemmista Vergecast-jaksoista tai molempien yhdistelmää. Tavoitteena oli määrittää, kuinka hyvin ja nopeasti kelvollinen tekoälykopio hänen äänestään voitaisiin luoda. Tulokset olivat hämmästyttäviä, sillä neljä eri työkalua esitteli vaihtelevaa menestystä Davidin äänen toistamisessa.

Vaikka minkään tekoälyäänen ei odoteta korvaavan Davidia, on selvää, että ne paranevat nopeasti. Tämä herättää merkittäviä kysymyksiä tällaisen tekniikan mahdollisista vaikutuksista. Mitä velvollisuuksia sisällöntuottajilla on, kun he käyttävät tekoälyä äänensä jäljentämiseen? Miten yksilöt selviävät tekoälyn tuottamien äänten käytön eettisistä ja oikeudellisista haasteista?

Tekoälymusiikin nousu, jossa taiteilijaääniä käytetään kouluttamaan malleja, jotka voivat luoda vakuuttavia kappaleita kenen tahansa äänellä, esittelee samanlaisen dilemman. Nämä edistysaskeleet voivat herättää vuosikymmenen ajan oikeudenkäyntejä ja eettisiä keskusteluja omistajuudesta ja suostumuksesta. On ratkaisevan tärkeää pohtia, miten näitä välineitä tulisi käyttää ja miten niiden vaikutuksista tulisi keskustella.

Tekoälyäänten tarjoamat mahdollisuudet ovat laajoja ja demokratisoivia, mutta niiden aiheuttamiin syväväärennöksiin ja mahdollisiin ongelmiin on puututtava. Tekoälytekniikan nopea kehittyminen edellyttää, että nämä keskustelut käydään ennemmin tai myöhemmin. Realististen tekoälyäänien kehittäminen ja käyttö ovat tulleet jäädäkseen, ja on ratkaisevan tärkeää navigoida tässä uudessa maastossa vastuullisesti ja eettisesti.

Määritelmät:

– AI-äänet: Keinotekoisesti luodut äänet, jotka on luotu ihmisen puheella opetetuilla tekoälymalleilla.

– Deepfakes: Synteettinen media, joka yhdistää ja lisää olemassa olevia kuvia ja videoita lähdekuvien tai -videoiden päälle, usein pahantahtoisella tarkoituksella.

Lähteet:

– David Pierce, "Tein botin, joka kuulostaa melkein täsmälleen minulta. Se oli helpompaa ja parempaa kuin odotin. Onko tämä siistiä vai pelottavaa?", The Verge