Character.ai:n tekoälysovellus näkee kasvavan käyttäjien sitoutumisen

Character.ai, tekoälysovellusten kehittäjä, jonka avulla käyttäjät voivat luoda omia tekoälyhahmojaan, havaitsee käyttäjien sitoutumisen kasvuun mobiilisovelluksissaan. Markkinatiedustelupalveluyritys Likewebin tuore analyysi paljasti, että Character.ai:n iOS- ja Android-sovelluksilla on nyt 4.2 miljoonaa kuukausittaista aktiivista käyttäjää Yhdysvalloissa verrattuna ChatGPT:n mobiilisovelluksiin, joilla on lähes 6 miljoonaa kuukausittaista aktiivista käyttäjää Yhdysvalloissa.

Character.ai on kasvanut huomattavasti sen julkaisun jälkeen toukokuussa 2023 ja ylitti 1.7 miljoonan asennuksen ensimmäisellä viikolla. Käyttäjien säilyttäminen on haaste useimmille mobiilisovelluksille, sillä 30 päivän keskimääräinen säilytysprosentti on 3–4 % ja asennuksen poistoprosentti ylittää 40 % 30 päivän jälkeen. Character.ai on onnistunut säilyttämään varhaiset käyttäjät ja lisäämään käyttöä kuukausien aikana debyyttinsä jälkeen.

ChatGPT on kuitenkin edelleen johtoasemassa Character.ai:iin verrattuna verkossa, pääasiassa siksi, että monet käyttäjät haluavat rakentaa tekoäly-chatbottejaan ja olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa mobiililaitteissa eikä verkkosivuston kautta. Globaalisti Android-tiedot osoittavat, että ChatGPT:llä on huomattavasti enemmän kuukausittain aktiivisia mobiilikäyttäjiä kuin Character.ai.

Yksi alue, josta Character.ai erottuu, on sen nuorempi käyttäjäryhmä. Noin 60 % sen verkkoyleisöstä on 18-24-vuotiaita, mikä on pysynyt tasaisena koko kesän, kun taas sivuston liikenne ChatGPT:hen on vähentynyt. Myös muut tekoälypalveluntarjoajat osoittavat vähemmän omaksumista nuorempien ikäryhmien keskuudessa.

Likewebin tiedot osoittavat, että ChatGPT:n maailmanlaajuisten verkkosivustojen käyntien määrä on laskenut kolmena peräkkäisenä kuukautena. Viime lukuvuoden jatkuminen on kuitenkin johtanut ChatGPT-verkkosivuston vierailujen palautumiseen, mikä on merkki käänteestä. Character.ai puolestaan ​​näki verkkosivustonsa liikenteen laskun kesän aikana, mutta kompensoi sen mobiilisovellustensa käyttöönotolla.

Character.ai:lla on potentiaalia laajentaa edelleen käyttäjäkuntaansa, jota tukee sen huomattava 150 miljoonan dollarin A-sarjan rahoitus ja 1 miljardin dollarin arvostus. Startupin perustajilla Noam Shazeerilla ja Daniel De Freitasilla on laaja kokemus tekoälyn alalta, ja he ovat rakentaneet tehokkaan alustan, joka parantaa jatkuvasti sen tuotetta.

Vaikka Character.ai:n menestys ja kasvava käyttäjien sitoutuminen ovat rohkaisevia, jää nähtäväksi, säilyttääkö se suosionsa nuorten käyttäjien keskuudessa vai katoaako se toisena tekoälytrendinä.

Lähteet: LikeWeb