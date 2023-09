Character.ai valtaa alaa ChatGPT:ssä mobiilisovellusten käytössä

By

Character.ai, tekoälysovellusten valmistaja, jonka avulla käyttäjät voivat suunnitella omia tekoälyhahmojaan, on kokemassa mobiilisovellusten käytön merkittävää kasvua. Markkinatiedusteluyrityksen Likewebin tuoreen analyysin mukaan Character.ai:n iOS- ja Android-sovelluksilla on nyt 4.2 miljoonaa kuukausittaista aktiivista käyttäjää Yhdysvalloissa, kun ChatGPT:n kuukausittainen aktiivinen käyttäjä on lähes 6 miljoonaa.

Vaikka Character.ai:n kasvu on huomionarvoista, ChatGPT säilyttää yhä suuremman läsnäolon verkossa, mikä saattaa johtua siitä, että Character.ai:n käyttäjät haluavat rakentaa tekoäly-chatbotteja ja olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa mobiililaitteissaan verkkosivujen sijaan. Maailmanlaajuisesti ChatGPT ohittaa Character.ain myös mobiilikäytön suhteen: ChatGPT:llä on kuukausittain 22.5 miljoonaa aktiivista käyttäjää verrattuna 5.27 miljoonaan Character.ai:iin.

Yksi mielenkiintoinen näkökohta on, että Character.ai houkuttelee paljon nuorempaa väestöryhmää verrattuna muihin tekoälysovelluksiin, mukaan lukien ChatGPT. Lähes 60 % Character.ai:n verkkoyleisöstä tulee 18-24-vuotiaista, mikä on pysynyt tasaisena vaikka ChatGPT:n verkkoliikenne väheni. Heinäkuussa 18-24-vuotiaat muodostivat vain 27 % ChatGPT:n verkkoliikenteestä.

Analyysi paljasti myös, että muilla tekoälyn tarjoajilla on alhaisempi omaksumisaste nuorempien ikäryhmien keskuudessa. Perplexity.ai:n, Midjourneyn, Anthropicin ja Googlen Bardin prosenttiosuudet 18.46–25.3-vuotiaista ovat paljon pienemmät (vaihtelevat 18–24 %) verrattuna Character.ai:n 60 %:iin.

ChatGPT:ssä on nähty maailmanlaajuisten verkkosivustojen käyntien laskua viimeisen kolmen kuukauden aikana, mutta Samanwebin tiedot osoittavat parantumisen merkkejä kouluvuoden jatkuessa. Character.ai puolestaan ​​säilytti käytön kesän ajan, koska se keskittyi viihteeseen sen sijaan, että se olisi ollut pelkkä kotitehtävien apulainen tai tutkimusassistentti.

Character.ai:lla on vahvat mahdollisuudet kasvattaa käyttäjäkuntaa edelleen sen vaikuttavan 150 miljoonan dollarin A-sarjan rahoituksen ansiosta, mikä tekee startupista 1 miljardin dollarin. Sovellus erottuu muista tekoälyhahmogeneraattoreista perustajilla Noam Shazeerilla ja Daniel De Freitasilla, jotka olivat aiemmin Googlen tekoälyasiantuntijoita.

Vaikka Character.ai:n tuleva käyttöönotto on edelleen epävarmaa, sovelluksen perustajat on tunnustettu tekoälyn edelläkävijöiksi, ja startupilla on jatkuvasti parantamisen varaa, kun yhä useammat käyttäjät luovat sen hahmoja ja ovat tekemisissä heidän kanssaan.

Lähde: Hasonlóweb, Reuters