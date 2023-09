AGC, maailman johtava lasin, kemikaalien ja korkean teknologian materiaalien valmistaja, on ilmoittanut, että sen Digital CurtainTM valonsäätölasi on otettu käyttöön Toyotan Century-mallissa, joka lanseerataan vuonna 2023. Tämä on ensimmäinen kerta, kun valoa ohjataan. lasia on käytetty auton ovien osissa. Digital CurtainTM -tekniikan käyttöönotto Century-mallin takaistuimilla mahdollistaa valonläpäisyn ja näkyvyyden välittömän hallinnan, mikä lisää ohjaamon tilavuutta ja mukavuutta.

Digital CurtainTM on eräänlainen valonsäätölasi, joka vähentää auringonvalon lämpöä ja häikäisyä samalla, kun se tarjoaa yksityisyyttä himmennetyssä tilassa ja avoimuuden tunteen kirkkaassa tilassa. Toisin kuin aiemmat kiinteinä ikkunoina käytetyt valonsäätölasit, Digital CurtainTM tarjoaa sekä kemiallista että mekaanista kestävyyttä, joten se sopii pitkäaikaiseen altistumiseen erilaisille sääolosuhteille. Lisäksi ikkunalasin muotoilu ohuella ja siistillä mustalla keraamisella muotoilullaan täydentää Century-mallin arvostusta.

Digital CurtainTM:n käyttöönotto eliminoi varjostimen tarpeen ja luo suuremman, edistyneemmän ja mukavamman takaistuintilan, samalla kun se varmistaa paremman yksityisyyden. Koska autoteollisuus vaatii entistä kehittyneempiä ja monipuolisempia lasiratkaisuja, AGC Group pyrkii myötävaikuttamaan uuden liikkuvuusyhteiskunnan toteutumiseen tarjoamalla optimaalisia materiaaleja ja ratkaisuja.

Digital CurtainTM valonsäätölasi koostuu laminoidusta lasista, jonka kahden lasilevyn väliin on asetettu erityinen kalvo. Tämä kalvo sisältää erikoismateriaalia, joka vähentää UV-säteitä noin 99 % sekä himmennetyssä että läpäisevässä tilassa. Erikoismateriaalin jakautumista ja suuntausta kalvon sisällä voidaan ohjata jännitteen avulla, mikä mahdollistaa välittömän vaihdon himmennetyn ja transmissiivisen tilan välillä.

Himmennetyssä tilassa erikoismateriaali on järjestetty satunnaisesti, hajauttaa valoa ja muuttaa lasin läpinäkymättömäksi häikäisyn, lämmön ja yksityisyyden vähentämiseksi. Transmissiivisessa tilassa, kun kalvoon kohdistetaan jännite, erikoismateriaali kohdistuu samaan suuntaan, jolloin valo pääsee kulkemaan lasin läpi ja tekee siitä läpinäkyvän.

Kaiken kaikkiaan AGC:n Digital CurtainTM -valonsäätölasin käyttöönotto Toyotan Century-mallissa edustaa läpimurtoa autolasiteknologiassa, mikä tarjoaa matkustajille mukavamman ja monipuolisemman sisäkokemuksen valonhallinnan, näkyvyyden ja yksityisyyden suhteen.

Lähde: AGC (ei URL-osoitetta)