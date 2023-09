Digitaalisen aikakauden afrikkalainen kirjallisuus tutkii uusia yleisöjä ja teemoja

Ensimmäinen kirjan mittainen digitaalista kirjallisuutta käsittelevä tutkimus Afrikassa, "African Literature in the Digital Age: Class and Sexual Politics in New Writing from Kenia and Nigeria", kerää merkittävää akateemista huomiota. Entisen toimittajan ja afrikkalaistutkimuksen apulaisprofessori Shola Adenekanin kirjoittama kirja tutkii Internetin ja uuden median roolia afrikkalaiselle kirjallisuudelle uusien yleisöjen muovaamisessa.

Adenekanin inspiraatio kirjan kirjoittamiseen tuli hänen omista kokemuksistaan ​​Internetistä ja yhteyksistä, joita hän solmi kirjailijoiden ja ajattelijoiden kanssa sähköpostilistapalvelimien ja sosiaalisen median alustojen kautta. Hän huomasi nousevan trendin afrikkalaisen kirjallisuuden julkaisemisesta verkossa, blogeissa, verkkosivustoissa ja myöhemmin sosiaalisen median alustoilla, kuten MySpace, Facebook ja Tumblr.

Digitaalinen maisema tarjosi orgaanisemman tilan näille nouseville äänille, kun heidän ensisijaiseksi yleisöksi tuli afrikkalainen digitaalinen yleisö perinteisten kustantajien sijaan. Monet kirjoittajista ja ajattelijoista olivat naisia ​​ja omituisia afrikkalaisia, joiden teoksia perinteiset kustantajat eivät pitäneet arvollisina. Alustat, kuten Sokari Ekinen blogi, kulttuuri- ja kirjallisuusverkostot, tarjosivat Keniasta, Somaliasta ja Etelä-Afrikasta tuleville queer-kirjoittajille tiloja yhteydenpitoon ja työnsä jakamiseen.

Internet on vaikuttanut merkittävästi Kenian ja Nigerian kirjallisuuteen. Esimerkiksi nigerialaisen kirjailijan Chimamanda Ngozi Adichien varhaiset teokset julkaistiin ensin verkossa, kun taas kenialaisen kirjailijan Billy Kahoran tietokirja syntyi palasesta, joka julkaistiin jo lakkaunetussa blogissa. Afrikkalaiset digitaaliset aikakauslehdet, kuten African Writers, African Writing ja Kwani, olivat myös ratkaisevassa roolissa tarjottaessa alustaa monille vakiintuneille afrikkalaisille kirjailijoille nykyään.

Queer-aktivismi löysi kodin digitaalisessa tilassa. Monet omituiset kirjailijat, jotka kohtasivat homofobian, muuttivat Eurooppaan ja Amerikkaan, mutta jatkoivat taistelua syrjintää vastaan. Online-alusta antoi heille mahdollisuuden ilmaista kokemuksiaan ja esitellä kummallisen afrikkalaisen elämän rikkautta. Keguro Macharian, Sokari Ekinen, Shailja Patelin, Unoma Azuahin ja Romeo Oriogunin teokset muodostavat lähtökohdan digitaalisen Afrikan ymmärtämiselle ja teoretisoinnille korostaen queernessin, politiikan ja kansalaisoikeuksien risteystä.

Luokka on myös tärkeä osa digitaalisen kirjallisuuden maisemaa. Vaikka miljoonat afrikkalaiset eri taustoista käyttävät Internetiä, monet digitaalisten kirjallisuusyhteisöjen pioneereista ovat kotoisin vankasta keskiluokkasta. Näillä kirjoittajilla on usein etuoikeus toimia mantereen kulttuurilähettiläinä ja he voivat keskustella työssään tabu-aiheista, kuten seksuaalisuudesta.

Adenekan toivoo, että hänen kirjansa innostaa muita tutkimaan afrikkalaista digitaalista ja omituista elämää kirjoittaessaan. Hän korostaa Afrikan arkielämän tutkimisen tärkeyttä, ylittäen keskittymisen näyttävään ja arjen rituaaleihin sitoutumista.

Lopuksi "Afrikkalainen kirjallisuus digitaaliajalla" valaisee Internetin dynaamista ja muuttavaa voimaa afrikkalaisen kirjallisuuden muovaamisessa korostaen omituisten afrikkalaisten tarinoita ja ääniä, jotka haastavat perinteiset julkaisunormit.

Lähteet: Afrikkalainen kirjallisuus digitaaliaikana: Luokka- ja seksuaalipolitiikka uudessa kirjallisuudessa Keniasta ja Nigeriasta, kirjoittanut Shola Adenekan.