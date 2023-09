Nigerian Bureaux De Change Operaattoreiden liitto vetoaa digitaalisen autonomian puolesta

Nigerian Bureaux De Change -operaattoreiden liitto (ABCON) on pyytänyt Nigerian keskuspankkia (CBN) myöntämään Bureaux De Changeille (BDC) digitaalisen autonomian valuuttakurssien lähentymisen saavuttamiseksi. ABCON-johtaja, tohtori Aminu Gwadabe julkaisi raportin, jossa hän kehotti huippupankkia antamaan BDC:ille hyväksynnän siirtyäkseen kokonaan digitaaliseen toimintaan.

Digitaalisen autonomian myöntämisen BDC:ille odotetaan tuovan valuuttakurssien lähentymistä, minimoivan markkinoiden epävakauden ja stimuloivan talouskasvua. ABCON on saavuttanut prosenttiosuuksien lähentymistä aiemmin, mukaan lukien vuosina 2006, 2009 ja vuosina 2018–2020, ennen Covid-19-pandemian puhkeamista.

Tohtori Gwadaben mukaan operaattoreiden digitaalisen autonomian salliminen helpottaisi todellisten markkinakurssien löytämistä, mahdollistaisi liittovaltion yhdenmukaistetun valuuttakurssipolitiikan täytäntöönpanon ja tukisi BDC-transaktioiden tehokasta valvontaa lakisääteisten ja säännösten vaatimusten noudattamiseksi.

ABCON on ollut ennakoivasti omaksunut teknologian ja investoinut merkittävästi IT-tutkimukseen, -kehitykseen ja erilaisten digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoon vuodesta 2016 lähtien. BDC-operaattoreiden käytössä on nyt tapahtumavalvontajärjestelmät, jotka on varustettu IT-toimistotiloilla ja Internet-yhteyksillä. He tallentavat tapahtumansa Amazon Web Servicessä (AWS) verkossa reaaliajassa ja poimivat päivittäiset raportit palautuksen lähettämistä varten. Lisäksi operaattorit ovat integroituneet Nigerian pankkien väliseen selvitysjärjestelmään (NIBSS) ja Bank Verification Number (BVN) -varmennusalustaan.

Nämä digitaaliset uudistukset eivät ainoastaan ​​lisää toiminnan tehokkuutta, vaan edistävät myös BDC-sektorin yleistä kehitystä ja modernisointia. ABCONin vaatimus digitaalisesta autonomiasta on linjassa CBN:n suunnittelemien BDC-uudistusten kanssa, mikä korostaa tarvetta noudattaa teknologista kehitystä.

