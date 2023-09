Atlanta Journal-Constitution toivottaa Imani Dennisin ja Abbey Edmonsonin tervetulleeksi Digital Teamiin

By

Atlanta Journal-Constitution (AJC) ilmoittaa innoissaan Imani Dennisin ja Abbey Edmonsonin lisäämisestä digitaaliseen tiimiinsä. Sosiaalisen median sisältöasiantuntijoina Dennis ja Edmonson vastaavat uutishuoneen sosiaalisten alustojen ohjelmoinnista, mukaan lukien Facebook, Twitter ja Instagram. He tekevät yhteistyötä esitelläkseen AJC:n huippuluokan journalismia ja luodakseen mukaansatempaavaa digitaalista sisältöä.

Imani Dennis on ollut arvokas avustaja AJC:ssä freelancerina ja liittyy nyt tiimiin kokopäiväisesti. Ennen lehteen tuloaan hän työskenteli syksyn digiharjoittelijana vuonna 2020 hankkien kokemusta sosiaalisen median hallinnasta, kotisivujen muokkaamisesta ja uutiskirjeiden luomisesta. Dennisillä oli myös ratkaiseva rooli vuoden 2020 historiallisten presidentinvaalien kuvaamisessa. Hänen omistautumisensa ja vaikuttava työnsä palkittiin palkinnoilla, kuten GSPA 2 Better Newspaper Honors Awards -palkinnolla parhaan viihdeohjelman toisella sijalla.

Abbey Edmonson, jolla on kuvataiteen maisterin tutkinto kirjallisesti Savannah College of Art and Designista, tuo luovat kykynsä AJC:n sosiaalisen median tiimiin. Hän työskenteli aiemmin toimituksellisena assistenttina Invitation Magazinesissa ja toimi Atlanta Legacy Trailin luovana johtajana. Edmonsonin kiinnostuksen kohteet ulottuvat kirjoittamisen lisäksi; hän viettää myös vapaa-aikaansa piirtäen piirrettyjä ja muotokuvia.

Atlanta Journal-Constitution on Kaakkoisosassa näkyvä uutisorganisaatio, joka keskittyy paikallisiin asioihin ja kattaa osavaltiot ja paikallishallinnot, talouden, viihteen ja urheilun. Sen omistautunut toimittajien tiimi pyrkii paljastamaan totuuden, suojelemaan yleisön oikeutta tietää ja saamaan yhteisön johtajat vastuuseen teoistaan. Rikas historia ulottuu Atlantan perustuslain perustamiseen vuonna 1868 ja The Atlanta Journaliin vuonna 1883, joten AJC on vakiinnuttanut asemansa uskottavan, syvällisen journalismin luotettavana lähteenä.

